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AKP’li belediye başkanı: İstifa etmeyi düşünüyorum

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den Konya’nın Yunak ilçesinde Belediye Başkanı seçilen Abdullah Emre Demirhan’ın parti merkezi tarafından görevinden alındığı ileri sürüldü. Konuya ilişkin SÖZCÜ’ye konuşan Demirhan, “İstifa etmeyi düşünüyorum. Konuyla ilgili yakın zamanda bir açıklama yapacağız” dedi.

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 17:56, 11/03/2021
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AKP’li belediye başkanı: İstifa etmeyi düşünüyorum

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den Yunak Belediye Başkanlığına 2. kez seçilen Abdullah Emre Demirhan'ın belediye başkanlık görevinden alındığı iddia edildi. Dün AKP Genel merkezine çağrılan Demirhan'ın görevinden istifa etmesi istendiği öğrenildi.

“İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM”

Konuya ilişkin SÖZCÜ’ye konuşan Demirhan şunları söyledi:

* İstifa etmek gibi bir düşüncem var. Genel merkezle bir görüşme sağladıktan sonra kamuoyuna bir açıklama yapacağız. Şu an partimizin etik kuralları gereği bir açıklama yapmam doğru olmaz. Genel merkezle durumu tekrar görüşüp en geç pazartesi gününe kadar bir açıklama yapacağız.

Demirhan'ın yakın çevresine ise eşinin rahatsızlığından dolayı belediye başkanlığından istifa ettiğini söylediği öğrenildi. 2014 yılı Mart ayında AKP'den belediye başkanı seçilen Abdullah Emre Demirhan, 2019 yerel seçimlerin de AKP'den 2. kez belediye başkanı olmuştu.

 

 

 

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