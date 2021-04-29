AKP’li belediye başkanı üçüncü kez coronaya yakalandı

Denizli'de Çivril ilçesinin AKP'li belediye başkanı Niyazi Vural üçüncü kez corona virüse yakalandı. İlk olarak geçtiğimiz yıl Ekim ayında hastalığa yakalanan Vuran o dönem evinde karantinaya girmiş, hastalığı şiddetli yaşamadan atlatmayı başarmıştı.

Vural bu yıl Mart ayında yeniden hastalığa yakalanmıştı. Vuran o dönemde partisinin ilçe başkanı Halil Ertuğrul ile birlikte Ankara'da bir dizi toplantıya katılmıştı. Ertuğrul'un pozitif çıkmasından sonra test yaptıran Vuran yeniden hastalığa yakalandığını öğrenmiş ve evinde bir kez daha karantinaya çekilmişti.

Evli ve iki çocuk babası 45 yaşındaki Niyazi Vural'ın dün yaptırdığı test sonucu pozitif çıktı. Vural tekrar evinde karantinaya çekildi.

Denizli'de AKP'li Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve AKP'li Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan corona nedeniyle evlerinde karantinada bulunuyor.