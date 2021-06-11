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AKP’li Belediye Başkanı’ndan ‘kritik’ içme suyu uyarısı

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Konya’da AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’dan korkutan açıklama geldi. Konya'ya Mavi Tünel ile içme suyu sağlanan Bağbaşı Barajı'nda yağış yetersizliği nedeniyle su seviyesinin kritik sınırın altına düştüğünü açıklayan Altay, vatandaşlara 'su tasarrufu' çağrısında bulundu.

Güncellenme: 16:40, 11/06/2021
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AKP’li Belediye Başkanı’ndan ‘kritik’ içme suyu uyarısı

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Konya Ovası'nda son yılların en kurak dönemi yaşanıyor. Bahar aylarında yeterli yağışın yaşanmaması nedeniyle ekili arazilerdeki buğday ve arpa gibi ürünler tarlada kaldı.

Bağbaşı Barajı

“SU SEVİYESİ KRİTİK SINIRIN ALTINA DÜŞTÜ”

Kuraklıktan Konya'nın  Mavi Tünel ile  içme suyu ihtiyacını karşılayan Bağbaşı Barajı da nasibini aldı. Bağbaşı Barajı'nda su seviyesinin kritik sınırın altına düştüğünü belirten AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu.Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP'li Altay şu ifadelere yer verdi:

“Mavi tünel ile içme suyumuzu sağladığımız Bağbaşı Barajı'nda yağış yetersizliği nedeniyle su seviyesi kritik sınır altına düşmüştür. Şehrimizde su kesintisi yaşamamak için şebekemize ihtiyaç oranında kuyu takviyeli su sağlıyoruz. Lütfen su tasarrufuna dikkat edelim.”

AKP Altay buğday Konya sosyal medya Türkiye
Yayınlanma Tarihi:16:31,