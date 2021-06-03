AKP’li belediye fotoğrafı önce paylaştı, sonra silip değiştirdi

AKP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 2021 Türkiye Şampiyonu olan ve 25-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında da Bulgaristan'ın Sofya kentinde U-15 Serbest Grekoromen ve Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonasında Avrupa 2.'si olan Fatma Yılmaz ile Taşoluk Belediye Spor Kulübü sporcularını makamında kabul etti.

Başarılarından dolayı sporcuları kutlayan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, sporcuların yetişmesinde emeği geçen başta Antrenör Yakup Yağcı olmak üzere ailelerini tebrik etti.

SPORCULARA 300 LİRALIK HEDİYE ÇEKİ

Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Mehmet Zeybek sporculara 300 liralık hediye çekleriyle internet yüklü kartvizitler verdi. Hediye çeklerinin verilmesi anında çekilen fotoğraflar belediyenin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflarda sporculara verilen hediye çeki tutarının görülmesi üzerine, fotoğraf kaldırıldı. Yeniden yüklenen fotoğraflarda ise çekin üzerinde yazılan 300 lira yazısının dijital ortamda kaldırıldığı görüldü. Belediyeden, hediye çeki tutarının yer aldığı fotoğrafların neden kaldırıldığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.