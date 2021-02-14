AKP’li belediye Halk Ekmek büfesini kaldırdı, İBB yenisini koydu

Sancaktepe ilçesinde Sarigazi Meydanı’nda bulunan Halk Ekmek büfesinin dün akşam AKP’li Sancaktepe Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırıldığı, büfenin bulunduğu yere barikatlar koyulduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ve İstanbul Halk Ekmek (İHE) Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, bugün büfenin bulunduğu meydana giderek eski büfenin bulunduğu barikatların çekildiği alanın karşısına, İBB kontrolündeki alana yeni Halk Ekmek büfesi yerleştirdi.

“EKMEKLE UĞRAŞMAYA DEVAM EDİYORLAR”

Halk Ekmek büfesinin vinç yardımıyla yerleştirildiği anlarda kameralar karşısına geçerek açıklamada bulunan Özgen Nama, Sancaktepe Belediyesi ekiplerinin hukuksuz bir işlem yaptığını ifade ederek şunları söyledi;

“Onlar ekmekle uğraşmaya devam ediyorlar. Biz de bugün, kaldırdıkları yerin tam karşısında, büyükşehire ait olan kamu akışını bozmayan iyi bir noktaya, otobüs durağının yanına konumlandırdık. Burayı ihtiyaç sahibi bir ablamız işletiyor. Sarıgazi Meydanı’nda bulunan bu büfede her gün ihtiyaç sahibi onlarca aile ücretsiz bir şekilde ekmek alıyor. Yaklaşık 400-500 civarında aile her gün 2 bin-3 bin ekmeği 1 liradan evine götürüyor. Bu karda, bu kışta, şu anda herkes ailesinin yanında olması gerekirken, arkadaşlarımla ve büfe işletmecimizle bu olaya maruz kaldığımız için çok üzgünüz.”

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise, “Dün Sancaktepe Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırılan Halk Ekmek satış büfesi bugün İBB kontrolündeki alana yeniden kuruldu. Kar-kış demeden halkımızı kaliteli ve ucuz ekmekle buluşturmaya çalışan Özgen Nama ve Halk Ekmek çalışanlarına sonsuz teşekkürler” dedi.

İBB’DE TARTIŞMAYA NEDEN OLMUŞTU

Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan yoğun kuyruklar ve uygun fiyatlı ekmeğe artan talebin ardından İstanbul’a yeni Halk Ekmek büfelerinin açılması uzun süre İBB Meclisi’nde tartışılmıştı. Aylardır tartışma konusu olan ve AKP-MHP engeline takılan yeni Halk Ekmek büfelerinin açılması, İBB Meclisi’nin aralık ayı oturumunda karara bağlanmıştı. Tartışmaların ardından 142 yeni Halk Ekmek büfesinin açılması oy birliği ile kabul edilmişti.

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