AKP’li belediye İBB’nin yolunu mülkiyetine geçirdi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yetki alanında kalan Güngören Caddesi ile Doğanbey Caddesi'nin kesişiminde bulunan yol kavşak alanı, AKP'li Güngören Belediyesi tarafından “yol genişletme çalışması” yapılacağı gerekçesi ile 2019 ‘da imar planı değişikliği yapıldı.
Planlar 2020 yılında onaylandı. Plan ile yol fazlası olan tescil dışı alana, komşu parseli ile bütünlük oluşturması için “özel sağlık tesisi” fonksiyonu verildi. Tescil dışı alan, Güngören Belediye Encümeni'nin 20 Şubat 2020 tarihli kararı ile bir parsele dönüştürüldü ve mülkiyeti belediye adına tescil edildi. Belediye, 17 Aralık 2020'de yeni oluşturduğu ve mülkiyetine aldığı 1700 metrekarelik 381 ada 5 parseli, 12 milyon 850 bin TL tahmini bedel ile satışa çıkaracağını da duyurdu.
İBB Başkanlığı da kararın iptali için Güngören Belediyesi'ne dava açtı. İstanbul 9. İdare Mahkemesi, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 3 Şubat 2021 tarihinde oybirliği ile yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Ana arterlerde yetkinin Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu belirtildi.