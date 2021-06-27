AKP’li belediye parkı yıkıp terminal yapıyor

1999 yılında ANAP’tan Belediye Başkanı olan şimdiki AKP Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, ilçelerden gelen araçların kullandığı ve Bafra garajı olarak bilinen, çeşitli depolama ve ticaret binaların bulunduğu alanı kamulaştırarak, eski ve çirken yapıları yıkarak alanı park haline dönüştürdü.

Kenti denizle buluşturma projesi kapsamında yapılan ve Kültür Parkı adı verilen alan vatandaşların da beğenisini kazandı. Ancak 22 yıl sonra AKP’li Mustafa Demir, Kültür Park’ın bir kısmına önce “Alo 153 Kent Yönetim Merkezi Hizmet Binası” koydu. Şimdi de ilçeden gelen araçlar için garajı yapmak için dozerleri parka soktu.

TEPKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atatürk Kültür Merkezi yanında yer alan Kültür Park’a inşa edeceği ihalesini gerçekleştirdiği ‘İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’ projesinin inşaatı başladı. Başkan Demir, bütün karşı çıkmalara rağmen başlattığı inşaatta inceleme yaparken, Mimarlar Odası Samsun Şubesi’nin dolgu alanı ve Kıyı Kanunu’na aykırı yapı olduğu gerekçesiyle belediyeye dava açacağını açıkladı. Bölgede çalışmaya başlayan iş makineleri ve dozerler, vatandaşların dinlendiği ağaçlara ve yeşile alana zarar verilmesine tepki gösterdi.

İLÇE MİNİBÜSLERİ GELİYOR

Proje ile ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, daha önce proje hakkında bilgi verirken yaptığı açıklamada, “Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız, günübirlik şehir merkezine gelmek istese, birden fazla araç değiştirmek zorunda kalıyor. Genelde hususi araçları olmadığı için büyük sıkıntı yaşıyorlar.

Yatırıma başladığımız İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi projesini gelecek yıl hizmete sunarak, bu sorunu da ortadan kaldırmış olacağız. Atatürk Kültür Merkezi yanındaki Kültür Park alanında hizmet verecek merkez, araçların toplanma yeri olmayacak. Kapalı alanı 250 metrekareyi geçmeyen sundurma tipi inşa edilecek projede, 13 indirme peronu, 3 adet havaalanı servis peronu, 3 adet bilet gişesi, 72 araçlık açık otopark ve 12 araçlık taksi durağı bulunacak. 1 hattan ise en fazla 2 minibüs durabilecek” diye konuştu.