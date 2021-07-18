AKP’li belediye, yıktığı kültür merkezinin yerini özel hastane otoparkı yaptı

Bursa’da AKP’li Osmangazi Belediyesi’nin, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle, 2012 yılında yıktığı ve aynı yerine inşa edileceği sözünü verdiği Elmasbahçeler Kültür Merkezi arazisini özel bir hastaneye otopark olarak tahsis ettiği ortaya çıktı.

“RANTSAL DEĞERİ İŞTAHINIZI MI KABARTTI”

AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a, proje hakkında soru soran İYİ Parti Osmangazi İlçe Başkanı Mehmet Hasanoğlu, şöyle konuştu:

“Sayın Başkan, bu projenin temelini, neden Büyükşehir hizmet binasının tam karşısındaki gerçek yerinde değil de, farklı bir alanda attın? Yoksa Ankara yoluna cepheli arsa, rantsal değeri yükseldiği için iştahınızı mı kabarttı? Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan bu Kültür Merkezi, hani aynı yerinde yapılacak ve Bursa'nın göz kamaştıracak projesi olacaktı? Hemşehrilerimizi hangi rantsal kaygılarla kandırdınız? Şu an otopark olarak kullandırdığınız yüksek değerli arsa için Bursa kamuoyuna gerçek planınızı açıklayın!”

TESTİ KIRILMADAN UYARIYORUZ!

Mustafa Dündar'ı, Bursa kamuoyu önünde yol yakınken açıkça uyarıyoruz diyen Hasanoğlu, “Sn. Dündar, geçtiğimiz hafta Elmasbahçeler Kültür Evi'nin temelini attınız, fakat bizim aklımızda deli sorular var” dedi ve ekledi:

“Nasrettin Hoca misali, sizden testi kırılmadan cevap istiyoruz. Elmasbahçe Mahallesi'nde, mevcut Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının tam karşısında yer alan Osmangazi Belediyesi Elmasbahçe ek hizmet binası vardı. Kültür Evi olarak kullanılan bu bina, ODTÜ tarafından hazırlanan raporla, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle, 2012 yılında Osmangazi Belediyesi tarafından yıkıldı. Yıkım işleminden sonra da Sn. Mustafa Dündar çıktı basına şöyle bir açıklama yaptı:

‘Eski Bursa Hali’nin olduğu yerde Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yapıyor. Onun tam karşısında biz de Osmangazi Belediyesi olarak Elmasbahçeler Kültür Merkezi'ni yeniliyoruz. Bu iki önemli yatırım bölgenin çehresini değiştirecek. Kentsel dönüşümün de, bu bölgenin de önünü açacak. Değişimi belediyeler olarak bizler başlatıyoruz. Özel sektör ve vatandaşlarımız da arkadan gelecek.’

Başkan Dündar, hemen akabinde de Elmasbahçeler Kültür Merkezi’nin eskiyen ve ihtiyaca cevap veremeyen binasını yıkarak, yerine modern çizgiler taşıyan dev bir kültür merkezi yapmak için düğmeye bastı.”

“PROJE GÖZ KAMAŞTIRACAKTI!”

İYİ Parti’li Hasanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu proje; Katlı otoparkı, kafeteryaları, halk oyunları merkezi, sergi salonu, muhtarlık, PTTBank, belediye hizmet birimi, 2 sinema 1 tiyatro salonu, Kent Konseyi, kütüphane, çocuk kulübü ve spor salonu gibi birçok birimi bünyesinde bulunduracaktı. Başkan Dündar, Osmangazi’de göz kamaştıracağını iddia ettiği bu tesisin, yeni mimari anlayışla, kente ilham vereceğini söylemeyi de ihmal etmedi. Tabi ki bu sözlerin tamamı 1. Mustafa Dündar döneminde verildi. Sonrasında 2. Mustafa Dündar dönemine geldik, olay biraz daha somutlaştırıldı. Fakat gel zaman git zaman, Bölge gelişti, yıllar geçti, Büyükşehir Belediye Binası hizmete açıldı. Bölgede emlak fiyatları arttı. Müthiş bir rant oluştu. Osmangazi Belediyesi Elmasbahçeler Ek Hizmet Binasının arsası paha biçilmez bir değere ulaştı. Bunun yanında ayrıca arsanın bitişiğindeki bir alan otopark olarak da kullanılmaya başlandı.”

“PROJENİN YERİNİ NEDEN DEĞİŞTİRDİNİZ”

Yeni temelin eski yerin 350-400 metre doğusunda, 3. Başak ve 2. Temel adlı sokakların arasında, yani mahalle arasında bulunan sıradan bir arsaya atıldığına dikkat çeken Hasanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tabi bunun yanında proje de küçülmüş, Ankara asfaltına cephe yer yaklaşık 3 bin m2, yeni temel atılan alan 1400 m2 yeşil alan içinde 2 katlı 400 m2 olarak temeli atılan minyatür bir Kültür Evi projesi. Ne oldu da projenin yerini değiştirdiniz?Ak Parti'nin rantsal belediyecilik anlayışı ve yandaşa olan hizmet idealiniz mi yine aklınızı çeldi?

Hadi çıkın, şimdi şu sorulara cevap verin bakalım:

-Elmasbahçeler Hizmet Binasının temelini başka bir yere attığınıza göre, Ankara asfaltına cephe bu alanı ne amaçla kullanmayı planlıyorsunuz? Satacak mısınız? Yoksa başka bir proje için mi kullanacaksınız?

– Mevcut hali ile otopark olarak kullandırdığınız yeri, yine bölgedeki otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla mı değerlendireceksiniz? Daha açık soralım, yandaşa hizmet sağlama anlayışınız sürecek mi?

-Yıllardır otopark olarak kullanılan bu arsa için Osmangazi Belediyesi olarak herhangi bir ihale yaptınız mı?

Size kesin bir uyarıda daha bulunalım: 900 bin Osmangazili hemşehrimizin hakkı olan bu değerli arsayı, asla ranta kurban ettirmeyeceğiz.”