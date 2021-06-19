AKP’li belediyede başkan yardımcısıydı, hastaneye müdür oldu

Konya'da 2019 yerel seçimleri öncesi AKP'li Halkapınar Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Bülent Ersüllü, Ereğli İlçe Devlet Hastanesi'ne müdür olarak atandı.

2004 ve 2014 yılları arasında da AKP'den Sazgeçit Belde Başkanlığı da yapan ve yeni görevine başlayan Bülent Ersüllü'ye ilk ‘hayırlı olsun' ziyaretini AKP'liler yaptı.

Ersüllü'yü bir grup partili ile birlikte hastanede ziyaret ettikten sonra, fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan AKP Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun şu notu düştü:

“İlçe Başkan Yardımcılarımız Burak Sevinç,Çelebi Büke, Mustafa Ulutas ve Ahmet Ata ile birlikte Ereğli Devlet Hastanemizde görevlerine yeni başlayan idarecilerimize ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulunduk.”

“LİYAKAT MI, RİYAKAT MI?”

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Bülent Ersüllü'nün hastaneye müdür olarak atanmasına tepki gösteren İYİ Parti Ereğli İlçe Başkanı Amil Acar, AKP hükümetinin kendinden olanı mevki makam sahibi yapmayı alışkanlık haline getirdiğini belirtti. “Devlette liyakatin yerini riyakat aldı” diyen Amil Acar şunları söyledi:

“Geçmiş dönemlerde Hortu belediye başkanlığı ve Halkapınar belediye başkan yardımcılığı yapan, AKP'li siyasi kimliği ile tanınan Bülent Ersüllü’nün Ereğli Devlet Hastanesi'ne müdür olarak atanması devlette liyakat mı yoksa riyakat mı olmalı sorusunu sorma gereğini gündeme getirmiştir. Gerek hastanemizin kendi bünyesinde gerekse sağlık sisteminin içinde yıllardır çalışan onlarca insanımız varken neden partili bir isim hastane Müdürlüğü görevine getirilir anlam vermek gerçekten zor. Kendinden olanı mevki ve makam sahibi yapmak hükümetin alışkanlığı haline gelmiştir. iYİ parti olarak Ereğli halkına sormak istiyoruz. Liyakat mı, riyakat mı? Yoksa ben yaptım oldu mu? Takdir sizlerin.”



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