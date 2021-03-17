AKP’li Belediyede mobbing iddiası: Doğurmasaydın, doğururken belediyeye mi sordun?

Disk Genel İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, Mersin’in AKP'li Akdeniz Belediyesi’nde farklı birimlerde çalışan 3’ü kadın 10 işçinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine ve mesai dışında siyasi parti ve sendika faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle mobbinge maruz bırakılarak temizlik işlerine görevlendirildiği öne sürüldü.

DİSK Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, Akdeniz Belediyesi’nde mobinge maruz kalarak temizlik işlerine görevlendirildiği iddia edilen Fatma Kılıç, Berivan Akın, Şükran Tamir ile Lokman Ateş ve sendika üyelerinin de katılımı ile bir basın açıklaması yaptı. Sendika binasında gerçekleştirilen açıklamada “Akdeniz Belediyesi işçileri yalnız değildir” ve “Zorbalar kalmaz” şeklinde pankart açıldı.

SÜREKLİ ÇALIŞANLA UĞRAŞIYOR

Sendika Başkanı Göksoy, AKP’li Akdeniz Belediye Başkanı M.Mustafa Gültak’ın göreve geldiği günden beri isçiyle uğraşmaktan ve mobbing uygulamaktan geri durmadığını söyledi. Gültak’ın haksız hukuksuz uygulamalarla kendisini yargı yerine koyduğunu anlatan Göksoy, “İsçileri asılsız, mesnetsiz suçlamalarla işten çıkarmaya zorladığı yetmiyormuş̧ gibi kayyum döneminde işten atılanları örgüt üyesi olarak suçlamayı da kendisine vazife edinmiştir. Akdeniz Belediyesi'nde çalışan isçileri sendika değiştirme tehdidi ile karşı karşıya kalmıştır” dedi.

KENDİSİYLE ÇELİŞİYOR

Geçmişte bazı arkadaşlarının mobbing nedeniyle işlerinden ayrılmak zorunda kalırken bazılarının işten atıldığını anlatan Göksoy, şöyle devam etti:

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde billboardlara, sosyal medyaya ‘Güçlü kadın, güçlü ülke ve güçlü ekonomi̇ demektir’, ‘Kadına şı̇ddete en ağır cezalar verı̇lmelı̇dı̇r’ ve ‘1 gün değil 365 gün kadınlar günü olmalı’ şeklinde ilan veren Akdeniz Belediye Başkanı M.Mustafa Gültak’ın bu tavrı çelişkilerle doludur. İşçiler siyasi parti ve derneklerde üye ve yönetici olmasının önünde yasal bir engel yokken mesai dışında sendika, siyasi parti ve 8 Mart etkinliklerine katıldıkları için adeta cezalandırırcasına mobing uygulayarak temizlik islerine göndermiştir”

MOBİNG UYGULANAMAZ

Belediyelerde isçilerin unvanlarına ve vasıflarına uygun değişiklikler yapılmasının normal olduğunu anlatan Göksoy, “Ancak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne gitti diye, farklı siyasi partilerin ve sendika etkinliğine katıldı diye mobing uygulanmaz” diye konuştu.

Kendisini yargı ve yasa yerine koyan Gültak’ı bu tür uygulamalardan geri dönmeye davet eden Göksoy, işçilerin eski görevlerine döndürülmesini istedi.

“DOĞURURKEN BELEDİYEYE Mİ SORDUN?”

Kadın ve Aile Hizmet Biriminde Çocuk Gelişim Uzmanı olarak çalışırken geçen hafta Çevre Korumaya süpürgeci olarak görevlendirildiğini anlatan Fatma Kılıç ise; “Pazartesi görüştüğüm şirketin müdürü ve Çevre Koruma Müdürü’nün hakaretine uğradım. 7 aylık bir bebeğim olduğunu, istesem de mesainin 6 buçukta başlaması nedeniyle o işe gelemeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine ‘Doğurmasaydın, doğururken belediyeye mi sordun. Otur evinde bak gibi' söylemlerle karşılaştım” diye konuştu.