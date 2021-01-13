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AKP’li belediyeden AKP’li meclis üyesine 2.9 milyonluk ihale

AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin iştirak şirketinin düzenlediği yemek kartı ihalesini tek katılımcı olan AKP’li İBB Meclis Üyesi Ömer Faruk Akbulut’un şirketi kazandı.

Özlem GÜVEMLİ
Güncellenme: 03:01, 13/01/2021
Haberler Gündem
AKP’li belediyeden AKP’li meclis üyesine 2.9 milyonluk ihale

Şirket ile 2.9 milyon liralık sözleşme imzalandı. Akbulut'un şirketi AKP'li Esenler Belediyesi'nin, 8 Mayıs 2020'de aynı yöntemle düzenlediği “Sosyal yardım amaçlı market kartı alımı” ihalesini de 893 bin 500 liralık teklifi ile kazanmıştı.

İBB Meclisi  AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun, başkanlığını yaptığı Esenler Belediyesi'nin  düzenlediği bir ihaleyi, Göksu'nun İBB meclisinde aynı sıralarda siyaset yaptığı meclis üyesinin şirketine verilmesi tepki çekmişti. AKP'den Ümraniye ve İBB Meclisi Üyesi olan Ömer Faruk Akbulut, 1984 doğumlu. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kurucu mütevelli Heyeti üyeliği yaptı.

AKP Başakşehir Meclis Türkiye
Yayınlanma Tarihi:05:00,