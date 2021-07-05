AKP’li belediyeden ikide iki: Asfalt ve ağaç ihalesi tanıdık isimlere gitti

AKP'li Bağcılar Belediyesi, 7 Mayıs günü ‘2021 yılı ağaç ve ağaççık alımı’ ihalesine çıktı. 400 adet ağaç ve 4 bin 150 adet ağaççık almak üzere açılan ihalenin yaklaşık maliyeti 494 bin 975 lira olarak belirlendi. İhaleye tek teklif sunuldu. 354 bin 250 TL'lik tek teklifin sahibi Kristal Merkezi Yapı Peyzaj A.Ş kazandı. Şirket ile belediye arasında 26 Mayıs günü sözleşme imzalandı.

5 GÜNDE BİR İHALE ALDI

İhaleyi alan şirket, kamuoyunda Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde “beş günde bir ihale verdiği” iddiası ile gündeme gelen iş insanı Ali Okan Çam'a ait.

2013 yılından Gökçek’in istifa ettiği 2017’ye kadar Ali Okan Çam’ın sahibi, yöneticisi ya da hissedarı olduğu şirketlerin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ’den aldığı ihaleler uzun süre tartışılmıştı.

Şirketin 2 yılda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden toplam bedeli 400 milyon TL civarında 150 ihale, yani 5 günde bir ihale aldığı ortaya çıkmış, konu TBMM gündemine de taşınmıştı. Şirket, 2019 yılında da AKP'li Fatih Belediyesi'nden 477 bin 750 TL'lik süs bitkisi ihalesi almıştı.

9.4 MİLYONLUK İHALE AİLE ŞİRKETİNE

Bağcılar Belediyesi, 3 Haziran günü de 30 bin ton asfalt ve emülsiyon alımı için ihaleye çıktı. 10 milyon 200 bin liralık yaklaşık maliyet belirlenen ihaleye 3 firma katıldı. İhaleyi 9 milyon 439 bin liralık teklifi ile Mert İnşaat kazandı.

Şirket ile belediye arasında 21 Haziran'da 180 günlük sözleşme imzalandı. Mert İnşaat şirketinin ortakları Hüseyin ve Mertcan Yeşilyurt'un babası 2018 seçimlerinde AKP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı olan Abdurrahman Yeşilyurt.

Şirketin eski sahibi olan Abdurrahman Yeşilyurt, 2016 yılında hisselerini Hüseyin ve Mertcan Yeşilyurt'a devrederek yönetimden ayrıldı. Abdurrahman Yeşilyurt, aynı zamanda Refah Partisi kurucu üyesi ve Bağcılar Belediyesi Kurucu meclis üyesi.