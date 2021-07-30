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AKP’li belediyenin 54.5 milyonluk ‘acil’ havuz ihalesi tanıdık isme gitti

AKP’li Üsküdar Belediyesi, doğal afet, salgın gibi öngörülemeyen durumlarda 'acil' olarak yapılması gereken işler için başvurulan 21-b maddesine göre “Libadiye Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Kapalı Otopark ve Pazaryeri Yapım İşi” ihalesine çıktı. İhaleyi, 54.5 milyon liraya AKP döneminin İETT genel müdürlerinden Arif Emecen’in şirketi kazandı.

Özlem GÜVEMLİ
Güncellenme: 11:37, 30/07/2021
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AKP’li belediyenin 54.5 milyonluk ‘acil’ havuz ihalesi tanıdık isme gitti

Üsküdar Belediyesi, sadece davetli firmaların katılabildiği ve doğal afet, salgın hastalıklar gibi ani durumlarda yapı, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından acilen yapılması gereken işler için başvurulan “Pazarlık”(21-b) yöntemi ile 3 Mayıs 2021 günü “Libadiye Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Kapalı Otopark ve Pazaryeri Yapım İşi” ihalesi düzenledi.

Tahmini bedel 58.8 milyon lira olarak belirlendi. İhalenin sonucu 29 Temmuz günü açıklandı. 3 teklifin sunulduğu ve ikisinin geçerli sayıldığı ihaleyi, 54 milyon 500 bin TL'ye Temelkon Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Kristal Elektrik Raylı Sistemler Limited Şirketi ortaklığı kazandı.

ŞİRKET ESKİ AKP'Lİ BÜROKRATA AİT

İhaleyi alan iki şirket de Ortaköy'de aynı adreste bulunuyor. Temelkon Mühendislik'in sahibi Habil Kıymet. İkinci şirket Kristal Elektrik Raylı Sistemler firması da daha önce  Habil Kıymet'e aitti. Kıymet bu şirketteki hisselerinin çoğunluğunu 2019 yerel seçiminden kısa bir süre Arif Emecen'e devretti. Şu an Kristal Raylı Sistemler Firması'nın büyük ortağı olan Emecen, AKP'li büyükşehir belediyelerinde uzun yıllar ulaşım konusunda üst düzey yöneticilik yapmış bir isim.

Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra, 1995-2000 yılları arasında Ankaray Raylı Sistem İşletmesi'nde Başmüdürlük yaptı. 2000-2005 yılları arasında İBB şirketi İstanbul Ulaşım A.Ş'de Genel Müdür Yardımcılığı, 2005-2014 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı görevini üstlendi.

2014-2016 yılları arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreterlik yaptı. Mayıs 2016'da İETT Genel Müdürü olarak atanan Emecen, Kadir Topbaş'ın istifasından sonra İBB başkanı olan Mevlüt Uysal tarafından 21 Kasım 2017 tarihinde görevden alındı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP'den Çankırı Belediye Başkanlığına aday adayı olan Emecen, partisi tarafından aday gösterilmedi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ulaşım A.Ş. şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilen Emecen, bu görevinden geçen yıl istifa etti.

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Yayınlanma Tarihi:11:21,