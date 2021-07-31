AKP’li belediyenin bungalov evleri çürümeye terk edildi

Samsun'un Ladik ilçesinde AKP'li belediye tarafından yaklaşık 1 milyon liraya yaptırılan ve büyük bir kısmı tamamlanan 10 bungalov ev ile lokanta, aradan geçen 2.5 yıl sonunda çürümeye terk edildi.

İSMAIL AKDUMAN

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31 Mart seçimlerinden önce AKP’li Belediye Başkanı Selim Özbalcı döneminde başlanan 10 bungalov ve lokanta yapımına, seçimlerden sonra koltuğu devralan AKP’li Nurhan Yapıcı Özel döneminde de devam edildi.

2019 yılı mart ayı başında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından projesi onaylanan ve aynı yıl içerisinde Ladik Belediyesi ile bir şirket arasında yapılan protokol sonrası yaklaşık 1 milyon TL’ye ihaleye çıkan 10 adet bungalov ev ve bir adet kır restoranı; aradan geçen 2,5 yıla rağmen tamamlanamadı.

27 Kasım 2019’da bungalov evlerin inşaatında inceleme yapan Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Ladik Gölü kıyısına ilçenin doğasına uygun olarak yapılan bungalov evlerin yapımında sona gelindiğini, ekiplerin peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmaları yaptığını ve 2020 yılının başlarında 10 adet bungalov ev ile bir adet kır restoranının tamamlanacağını söylemişti.

TURİZMCİLER TEPKİLİ

Ladik Akdağ Kayak Merkezi, Ladik Gölü ve Ambarköy gibi ilgi çeken yerlere sahip olan yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği ilçede, konaklama imkanlarının kısıtlı olmasına rağmen halen tamamlanamayan bungalov evlerin, inşaatında kullanılan malzemeler atıl vaziyette adeta çürümeye terk edildi. Yöre halkı ve turizm şirketleri ilçede 1 milyon liralık yatırımın kaderine terk edilmesine tepki göstererek, bir an önce tamamlanmasını ve hizmete açılmasını istedi.