AKP’li belediyenin ihalesi yine tanıdık bir isme gitti

AKP’li Karasu Belediyesi, 28 Mayıs 2021 tarihinde 14 bin 297 adet çiçek, bitki ve ağaç alımı işi ihalesine çıktı. İhaleyi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski yönetimi döneminde, 400 milyon lira değerinde ve her 5 günde 1 ihale alan iş insanı Ali Okan Çam kazandı.

İHALEYİ BİR MİLYON 136 BİN LİRAYA ALDI

Melih Gökçek'e yakınlığıyla ile bilinen iş insanı Ali Okan Çam'ın sahibi olduğu Kristal Merkezi ihaleyi 1 milyon 136 bin liraya aldı. Karasu Belediyesi’nin çiçek, bitki ve fidan üretimi yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fidan A.Ş.'den almaması ise dikkat çekti.

150 İHALE ALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

İhaleyi kazanan Çam, 2013 ile 2017 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ'de aldığı ihalelerle gündeme gelmişti. Şirketin son 2 yılda büyükşehir belediyesinden de 400 milyon liralık 150 ihale aldığı ortaya çıkmıştı.

VIP CUMA NAMAZIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçen sene Sakarya’nın Karasu ilçesinde corona virüsü tedbirleri kapsamında 74 gün sonra kılınan cuma namazında çekilen bir fotoğraf karesindeki detay dikkatlerden kaçmamıştı.

Yüzlerce vatandaşın seccade üzerinde saf tuttuğu cuma namazında, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş ve AKP Karasu İlçe Başkanı Hasan Yavuzyiğit ise özel getirtilen halı üzerinde namaz kılmış bu fotoğraf karesi ise ”VIP cuma namazı” olarak dikkat çekmişti.

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