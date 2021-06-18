AKP’li belediyenin inadı vatandaşı canından bezdirdi

4Trabzon Büyükşehir Belediyesi olmadan önce Akçabat ilçesine bağlı bir belde olan Yıldızlı’da yaşayan Ali İlyaz’ın yaklaşık 4.5 dönüm tapulu arazisini ve üstünde bulunan evi belediye İmar Kanunu’nun 18. maddesini dayanarak göstererek bedellerini ödemeden, yol yapılacağını söyleyerek almak istedi. Ancak Ali İlyaz ve kardeşleri belediyenin aldığı bu kararı Trabzon İdare Mahkemesine taşıdı. İdare Mahkemesi, İlyaz ailesini haklı buldu. Danıştay da mahkemenin kararını onadı.

BELDE BELEDİYE GİTTİ 3 YIL SONRA İLÇE BELEDİYESİ GELDİ

Trabzon’un Büyükşehir belediyesi olmasının ardından bu kez AKP’li Akçabat Belediyesi devreye girerek, yine aynı maddeleri bahane gösterip 2007 yılında araziyi almak istedi. Belediyenin bu talebini İlyaz ailesi yine mahkemeye taşıdı. İdare Mahkemesi, Ali İlyaz ve kardeşlerini haklı bularak belediyenin arazilere el koymasını engelledi. Belediye karara itiraz etse de Danıştay bu kararı da onadı.

17 YILDIR MÜCADELE EDİYOR

Akçabat Belediyesinin aynı kararı tekrar aldığını belirten Ali İlyaz, bunun için de yürütmeyi durdurmak için dava açtığını söyleyerek, “Bizim arazilerimizin üst tarafına TOKİ konutları yapıldı. Devlet yolun genişletilmesi için belediyeye 18 milyon lira para gönderdi. Bu parayı ne yaptılar bilmiyorum. Araziyi para vermemek içim istimlak etmiyorlar. 3194 İmar Kanunu’nun 18. Maddesine dayanarak, arsa ve evlere para vermeden el koymaya çalışıyorlar. 17 yıldır bunlarla uğraşıyorum” diye konuştu.

1 DÖNÜM ARAZİ 3.5 MİLYON LİRA

Bölgede arazinin çok değerli olduğunu belirten Ali İlyaz, “Şu anda 1 dönüm arazi 3.5 milyon lira. Ama belediye bize para vermeden 4.5 dönüm araziye el koymaya çalışıyor. Biz yol veya kamu yatırımlarına karşı değiliz. Yol dar dediler. Kendi arazimizden 5 metre yola verdik. Şimdi iki araba rahat rahat gidip gelebiliyor. Bunların amacının yol olduğunu artık düşünmüyorum. Israrla uğraşıyorlar. Şimdi yine gelmişler planlar çiziyorlar bir şeyler yapıyorlar. Yine dava açtım. Daha önce iki kez denediler başarılı olamadılar. Mahkeme kararları var. Ama hukuk tanımıyorlar” ifadelerini kullandı.

İMAR KANUNU MADDE 18

İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.