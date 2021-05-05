AKP’li belediyenin Mısıroğlu paylaşımı MHP’lileri kızdırdı

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi, Atatürk düşmanlığı ile sık sık gündeme gelen ve kamuoyunda ‘fesli meczup’ olarak bilinen Kadir Mısırlıoğlu’nu ölümünün 2. yılında andı.

AKP'li belediyenin resmi sosyal medya hesaplarında Mısıroğlu'nun görüntüleri ve bazı konuşmalarının yer aldığı video, “Vefatının sene-i devriyesinde Kadir Mısıroğlu'nu rahmet ve dua ile anıyoruz” başlığıyla paylaşıldı.

“MISIROĞLU’NA KARŞI TAVRIMIZ NET”

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine hakaret eden sözde tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından anan AKP'li belediyeye tepki gösterdi.

Konuya ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan Karaaslan, “Parti olarak bizim Mısıroğlu'na karşı tavrımız nettir. Genel başkanımız da zaten Mısıroğlu ile ilgili görüşlerini geçtiğimiz yıllarda net bir şekilde ortaya koydu. Atatürk'e hakaret eden bir adamın belediyenin sayfasında anılması yanlıştır ve bunu tasvip etmiyoruz. Zaten belediyenin paylaşımına da birçok kişi sert tepki göstererek tavrını ortaya koydu” dedi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

AKP'li belediyenin Mısıroğlu paylaşımına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Tepkilerden bazıları şu şekilde:

*Atamızın baş düşmanı olup topraklarımızı keşke Yunanlılar alsaydı diyen bir mâhlukatı anmak büyük bir utanç ve rezillik!

*Yazıklar olsun. İşiniz gücünüz halkı yönlendirmek,böyle bir dönemde insanları ayrıştırmak.Ülkemizin kurucusu hakkında olmadık hakaretler eden bu şahsı anmanız kabul edilebilir değil. Lütfen sadece işinizi yapın. Fazlasına gerek yok. Beceremiyorsunuz zaten.

*Yazıklar olsun size, milli günlerde billboardlarınıza bırakın M. Kemal Atatürk'ü herhangi bir Milli Mücadele liderini dahi taşıyamazken buradan kerameti kendinden menkul zevatı anarak onların aziz hatıralarına hakaret ediyorsunuz.

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