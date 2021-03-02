AKP’li belediyenin önünde ekmek teknesini ateşe verdi

Olay, sabah saatlerinde Afyonkarahisar Belediyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre üzerinde ekmek sattığı motosikleti arızalanan bir vatandaş, belediyeden yardım istedi ancak, belediye yetkilileri bu talebi geri çevirdi.

Duruma sinirlenen vatandaş, motosikletini ve ekmek satmak için arkasına bağladığı sepetini belediye binası önünde benzin dökerek ateşe verdi. Daha sonra yanında getirdiği bıçakla yanına kimseyi yaklaştırmayan vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı.

“ARTIK BURAMA KADAR GELDİ”

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde öfkeli vatandaş “Ben sadece motosikletimi arızalı, şunu yaptırıverin dedim. Yaptırmayın. Ben sizden odun kömür kira parası istemedim. Artık burama geldi. Ne olur yeter. Bana bu devlet sahip çıkmayacak da kim sahip çıkacak” diyerek sitemde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı sakinleştirerek elindeki bıçağı aldı. Polisin ikna ettiği öfkeli şahıs daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.