AKP’li belediyenin ‘zorla bağış’ topladığı iddia edildi

Mersin'de Akdeniz Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Kurban Komisyonu'nun, hayvan pazarında vatandaşlardan zorla bağış toplaması olaylı bitti.

‘Zorla bağış mı olur' diyen vatandaşlar ile görevlilerin tartışmasını polis ekipleri kavgaya dönüşmeden önledi.

Vatandaşların itirazlarına rağmen AKP'li Akdeniz Belediye zabıta görevlilerinin baskısı sonucu 85 kişiden zorla bağış topladığı iddia edildi.

Bağış vermek istemeyen Hakan Doğru cep telefonu ile çektiği görüntüde yaşanılanları anlattı.

Edinilen bilgiye göre; olay 19 Temmuz'da Kurban Bayramı arife gününde merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu mahallesinde yaşandı. Kişiye ait bir arsada yaklaşık 100 satıcı kurdukları çadırlarda kurbanlık küçükbaş hayvan satışı yapmaya başladı.

KURBAN KOMİSYONU BAĞIŞI

Akdeniz Kaymakamlığı'nın aldığı bir kararla Kurban Komisyonu kuruldu. İlçe Müftülüğü, Akdeniz Zabıta, Tarım, Sağlık ve Çevre müdürlüklerinden birer temsilcinin bulunduğu Kurban Komisyonu kuruldu.

Komisyonda yer alan kurumlardan temsilcileri Gündoğdu kurban satış alanına gitti. Burada önceden isimlerinin yazılı olduğu tutanağı 500 TL zorla bağış aldıkları kişilere imzalattı. Tutanakta bu paranın Kurban Komisyonu hesabına yatırılmak üzere elden teslim alındığı belirtildi.

ZABITA EŞLİĞİNDE BAĞIŞ TOPLADILAR

Kurban Komisyonu'nda görevliler bağışların toplandığı formlarla Akdeniz Zabıta görevlileri eşliğinde hayvan kurbanlık satışı yapılan alana giderek her çadırdan 500 TL bağış toplamak istedi.

Vatandaşlar ise bağış vermek istemeyince çıkan tartışma giderek büyüdü. ‘Zorla bağış mı olur” diyerek uygulamaya karşı çıkan vatandaşlarla görevlilerinin tartışmasına zabıta memurları da karıştı.

İddiaya göre AKP'li Akdeniz Belediyesi Zabıta görevlileri bağışa karşı çıkan vatandaşlarla kısa süreli bir arbede yaşandı. Bunun üzerine olay yerine ulaşan polis ekipleri tartışmayı kavgaya dönüşmeden önleyerek bölgeden ayrıldı. Ancak, tüm tartışmalara rağmen zabıta görevlileri 100 çadırın bulunduğu alanda yaklaşık 85'inden 500'er TL zorla bağış topladı.

“HİÇBİR HİZMET VERİLMİYOR”

Zorla bağış toplanmasına karşı çıkan Hakan Doğru, yaşananları şöyle anlattı:

* Görevliler zabıta eşliğinde bölgeye geldi. Vatandaşlar 500 TL zorla bağış alınmasına karşı çıktılar. Bunun üzerine zabıtalar bir anda üzerimize saldırdı.

* Buna rağmen gelen polislere bizim kendilerine saldırdığımızı iddia ettiler. Polis görevlileri tartışmayı kavgaya dönüşmeden önleyip bölgeden uzaklaştılar. Burası belediyeye ait bir yer değil. Arsa bir şahsa aittir. Çevre pislikten geçilmiyor, bir lavabomuz ve çay ocağımız bile yok.

* Tüm bunlara kulak tıkayan belediye görevlileri bize baskı kurarak zorla bağış toplanmasına yardımcı oldu. Burada hırsızlar cirit atıyor. Milletin bunca mağduriyeti varken bir de zorla bağış topladılar.”

GÖRÜNTÜDE YAŞANANLARI ANLATTI

Öte yandan zorla bağış uygulamasına karşı çıkan Hakan Doğru, görevliler ile zabıtanın vatandaşlarla yaşadıkları bağış toplama tartışmasını cep telefonu ile görüntüleyerek yaşananları şöyle anlattı:

* Bugün 19 Temmuz bayram arifesi Akdeniz ilçesindeyiz, Gündoğdu Mahallesi burası. İnsanlar çadırları kendisi kuruyor. Burada Diyanetten sorumlu bir kişiler zabıta eşliğinde haksız yere herkesten ağıl başına 500 TL istediler.

TOPLANAN PARALAR NEREYE GİDECEK?

Bu arada, il genelinde tüm ilçelerde Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulduğu ifade edilen Kurban Komisyonu adına tüm kurban satış alanlarında satıcıdan 500'er TL bağış toplandığı öne sürülüyor. Toplanacak paranın miktarı ve hangi kuruma gönderileceği bilinmiyor. Ancak, zorla bağış toplanan vatandaşların verdiği bilgilere göre toplanan paraların ilçe müftülükleri aracılığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesabına yatırılacağı öne sürülüyor.