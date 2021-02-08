AKP’li belediyeye 4.1 milyonluk soruşturma

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 2016 yılında kabul edilen kararla, Atakum ilçesi Alanlı mevkiinde İlim Yayma ve Eğitim Vakfı’nın talebi ile 24 derslikli okul yapılması protokole bağlandı.

Belediye Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, ihaleyi alan firmaya okul için 3 milyon 563 bin 251 TL ödeme yaptı.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 2017 yılında kabul edilen başka bir kararda ise belediye, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) 10 yıl, Türkiye Gençlik Vakfı’na ise (TÜGVA) 5 yıl olarak iki ayrı taşınmazı kiralama kararı aldı.

Her iki vakıf için 567 bin 251 lira tutarındaki tüm giderlerini karşıladı. Vakıflara harcanan toplam 4 milyon 130 bin liralık para Sayıştay Başkanlığı tarafından soruşturma konusu oldu.

MECLİS ÜYELERİNİN İFADELERİ ALINMAYA BAŞLANDI

Sayıştay tarafından başlatılan soruşturmada, belediye kanununa göre belediyelerin okul binası yaptıramayacağına, belediyenin kiracısı olduğu taşınmazı başka bir vakıf ya da derneğe tahsis edemeyeceğine dikkati çekildi.

Sayıştay, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan iki ayrı kararın mevzuata aykırılık teşkil ettiğini belirterek, 4 milyon 130 bin liralık kamu zararının oluştuğunu ileri sürerek, o dönem belediye meclisinde görev yapan bütün isimler ile kira kontratları ve protokollerde imzası bulunan dönemin genel sekreter yardımcısı olmak üzere 80 kişinin ifadesine başvurmaya karar verdi.

Soruşturma konusu tekliflere CHP’li meclis üyelerinin itiraz ettikleri ortaya çıktı.

İMZASI OLANLARDAN TAHSİL EDİLEBİLECEK

Sayıştay Başkanlığı kamu zararı soruşturmasında ifadeleri alacak. Sayıştay, aldığı savunmalar karşısında ‘kamu zararı oluşmuştur, ya da oluşmamıştır’ kararı verecek.

Meclis üyeleri, karara Temyiz Kurulu’na başvurarak itiraz edebilecek. Sayıştay’ın Temyiz Kurulu’ndan çıkacak kararın son ve kesin olduğu belirtilirken, 4 milyon 130 bin liranın kararlarda imzası olanlardan tahsil edilmesi de gündeme gelebileceği belirtildi.