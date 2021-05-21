AKP’li Bülent Turan: Bunlar tek dişi kalmış canavar

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AKP Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Bayramiç ilçesinde Asımın Nesli Gençlik Derneğinin açılış törenine katıldı.

“HDP’YE, PKK’YA SÜREKLİ GÜZELLEMELER YAPAN ADAM”

Açılışta konuşan Bülent Turan, Avrupa Parlamentosu’nun raporunu eleştirerek, şunları söyledi:

* Avrupa Parlamentosu’nun İspanyol milletvekili öncülüğünde kabul ettiği rapor baştan aşağı Türkiye’yi karalayan, itham eden, suiistimale açık ikiyüzlü bir rapor.

* Kaldı ki o raporu hazırlayan İspanyol vekil daha geçen aylarda Ülkü Ocakları terör örgütü olsun diye önerge veren adam. HDP’ye, PKK’ya sürekli güzellemeler yapan bir adam.

* Ama ne olursa olsun Asım’ın memleketinden, Akif’in ifadesiyle tek dişi kalmış canavar dediğimiz bu adamlara; ‘ne yaparsanız yapın, Türkiye egemenliğini kayıtsız, şartsız kullanacak, ekonomide, dış politikada, siyasette, yatırımda, her alanda dünyaya örnek olmaya devam edecek’ diyoruz. DHA