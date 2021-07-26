AKP’li Bülent Turan: Dünyada Çin’den sonra ekonomisi büyüyen ikinci ülke Türkiye

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Yenice ilçesinde toplu açılış törenine katıldı. Programda konuşan AKP’li Bülent Turan, dünyada Çin’den sonra ekonomisi büyüyen ikinci ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, şunları söyledi:

* Büyümeye devam edeceğiz. Pandemiye rağmen devam edeceğiz.

* Türkiye bugün Azerbaycan’daki Karabağ sorununun çözümü için var. Kuzey Kıbrıs’ta Kapalı Maraş’ın açılması için en güçlü iradeyi koymak için var.

* Mavi vatanda, Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Suriye’de, her yerde Türkiye, artık ‘Ben varım’ diyor.

* Kapalı Maraş’ta biliyorsunuz 50 yıllık bir rüya vardı. Bu rüyanın ete kemiğe bürünmesinin karşılığı geçen hafta, mülkiyet haklarının korunması kaydıyla Cumhurbaşkanım oranın açılacağını söyledi.

* Hiçbir işte çözüm üretemeyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı, Türkiye’yi kınadı. İsrail, Filistin’i işgal eder görmez, Amerika, komşuluğumuzun olduğu yerlerde PYD’ye silah teslim eder, görmezler.

* Ama egemenlik hakkımızın gereği olarak atılan adımda Türkiye’yi kınarlar. Kınasınlar. Biz eski Türkiye değiliz. Güçlü işler yapmak için buradayız. Daha iddialı işler yapmak için buradayız. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyen, bu milletin emanetini omuzlarımızda hissediyoruz.

“TUNUS’TA SU AKACAK, YOLUNU BULACAK”

Turan, Tunus ile ilgili ise şu açıklamalarda bulundu:

* Bakınız, daha dün biliyorsunuz, kardeş ülke Tunus’ta meclisi kapattılar. Arap baharının başladığı en özel demokrasinin talep edildiği yerlerden bir tanesiydi.

* Çok kıymetli adımlar atıldı, herkes sorumlu davrandı. Koalisyonlar kuruldu. Ama gelinen yerde bir gecede bir kararnameyle meclis kapatıldı, meclis başkanı kendi meclisine giremedi.

* Nerde Birleşmiş Milletler? Nerede bize Kıbrıs’ta ayar vermeye çalışanlar? Eğer ayar vereceksen Tunus’un demokrasisine dur diyenlere ayar vermen lazım.

* Ama biz şunu yaşadık, gördük. Millete rağmen bir iş olmaz, millete rağmen adım atılmaz. Tunus’ta da su akacak yolunu bulacak. Demokrasi galip gelecek diye inanıyorum. DHA