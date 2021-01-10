AKP’li Çelik’in sözlerine Öztrak’tan yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “sözde Cumhurbaşkanı” ifadesine AKP, tepki gösterdi.

Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kılıçdaroğlu bu sözleriyle ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi ile kavga etmektedir. Girdiği her seçimi kaybetmiş Kılıçdaroğlu’nun, girdiği her seçimi kazanmış Cumhurbaşkanımıza demokrasiye ve hukuka aykırı şekilde hitap etmesi ‘Yassıada zihniyeti’nin göstergesidir. Kılıçdaroğlu siyasi ahlakla bağdaşmayan bu sözleri ile milletimizin iradesine saldırmıştır. Milletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir” dedi.

ÖZTRAK’TAN AÇIKLAMA

Çelik’in bu sözlerine CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’tan yanıt geldi. Öztrak, Twitter hesabından Ömer Çelik’i etiketleyerek, “Cumhurbaşkanı, Anayasamızın 103. Maddesine göre ‘Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma (…) namusum ve şerefim üzerine ant içerim’ diye yemin eden ve bu yemine uygun hareket eden kişidir” ifadelerini kullandı.

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