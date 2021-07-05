AKP’li danışmanın ortağı olduğu iddia edilen şirkete ödenen 141 bin TL Meclis gündeminde

İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın danışmanı Ferhat Murat’ın ortağı olduğu iddia edilen SİNERJİ adlı şirkete yapılan 141 bin 600 TL ödemeyi Meclis gündemine taşıdı.

“SON 4 YILDA KAÇ PARA ÖDENDİ?”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle konuyu TBMM'ye taşıyan İsmail Tatlıoğlu, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ataş’ın resmî maaşlı danışmanı Ferhat Murat’ın sorumlu müdürü olduğu SİNERJİ Limited Şirketi’ne son 4 yılda kaç para ödendi” diye sordu.

“KAMUOYU AYDINLATILMALI”

Danışmanın SİNERJİ adlı şirketine düzenli olarak para ödetildiği Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 yılı Denetim Raporu ile ortaya çıktığının belirtildiğini ifade eden Tatlıoğlu, kamuoyunun konu ile ilgili olarak aydınlatılmasının zorunlu hale geldiğini vurgulayarak, Bakan Soylu’nun yanıtlamasını istediği soruları şöyle sıraladı;

“-Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından SINERJİ Ltd.Şti ne son dört yıl içinde hangi tarihlerde hangi ödemeler yapılmıştır?

-Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’ın danışmanı Ferhat MURAT’a ödenen maaş ne kadardır?

-Basta Kültür A.Ş. olmak üzere Belediye iştiraklerinden söz konusu şirkete yaptırılan işler ve ödenen meblağların tutarı nedir?

-Bu konu ile ilgili herhangi bir denetleme ya da soruşturma başlatıldı mı?

-Bu husus; üst düzey kamu görevlilerinin mal varlıklarının hukuki düzenlenmesine ilişkin bir çalışmaya vesile olacak mıdır?”

İLGİM YOK DEDİĞİ ŞİRKET İLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Danışman Ferhat Murat'ın “Hiç bir ilişkim yok dediği SİNERJİ şirketiyle ilgili olarak itiraf niteliğinde çeşitli tarihlerde yaptığı sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı. Alinur Aktaş'ın resmî maaşlı danışmanı Ferhat Murat'ın Sorumlu Müdürlük sıfatıyla SİNERJİ adlı şirkette tek yetkili olduğu da İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun açıklamasında, Ticaret Sicil Gazetesi nüshasıyla belgelenip kanıtlanmıştı.

AÇIKLAMA YAPARAK ‘HİSSEM YOK’ DEMİŞTİ

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın danışmanı Ferhat Murat, ‘Sorumlu Müdür' olduğu Sinerji Ltd adlı şirkete, 4 ayda toplam 141 bin 600 TL ödeme yapıldığı iddiaları hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Murat, bahse konu şirkette 29 Mayıs 2013 tarihinden bu yana hiçbir hissesinin bulunmadığını savunmuştu.