AKP’li eski bakan Faruk Çelik’in oğluna ait dağ evinin kaçak olduğu ortaya çıktı

AKP’li eski Tarım Bakanı ve Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olan Faruk Çelik’in oğlu Enes Çelik’in üzerine kayıtlı Uludağ eteklerindeki dağ evinin, 31 Aralık 2017’den sonra inşa edildiği ve aynı yıl ruhsatsız yapılar için getirilen imar affından faydalandığı CİMER’e yapılan şikayetle ortaya çıktı.

YAPI KAYIT BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Mehmet Ersan Aytaç’ın valilik adına CİMER’e gönderdiği yazıda şu ifadeler yer aldı:

* İlgili CİMER başvurusunda, Bursa ili, Kestel ilçesi, Alaçam Mahallesi, 122 ada 101 nolu parsel üzerindeki yapının 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmasına rağmen İmar Barışı’na başvuru yapıldığı ve Yapı Kayıt Belgesi’nin iptali talep edilmektedir.

* Söz konusu şikayet üzerine valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) başlatılan incelemeler neticesinde, şikayete konu Kestel ilçesi, Alaçam mahallesi, 122 ada 101 nolu parseldeki yapıya ilişkin düzenlenen 30 Ekim 2018 tarihli, 3004442 başvuru numaralı ve UBD17R6S belge numaralı Yapı Kayıt Belgesi’ne konu yapının 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapıldığına ilişkin hususlar tespit edilmiş olup, alınan belge müdürlük makamının 11 Şubat 2021 tarih ve 275633 sayılı oluru ile iptal edilmiştir.

AKP’Lİ MİLLETVEKİLLERİNİ AĞIRLAMIŞ

Yapı Kayıt belgesinin iptal edilmesiyle kaçak konuma düşen dağ evinde, Faruk Çelik’in eski AKP’li milletvekilleri ağırladığı, yakın arkadaşı ve şu anda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın başdanışmanı olarak görev yapan eski AKP Rize Milletvekili Hasan Karal’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafta görüldü.

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