AKP’li eski belediye başkanı, AKP’lileri topa tuttu: Size hakkımı helal etmiyorum

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek partisinden istifa etmişti. İstifasının ardından kamuoyundan uzak olan Rasim Arı, AKP'lilerin hakkında çıkarttığı birçok dedikoduya sert tepki gösterdi. Eşi Melek Arı ile birlikte sosyal medya hesabından 1 saati aşkın süren bir canlı yayın yapan Rasim Arı, hakkında çıkan kaset iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“HERKES EDEBİYLE OTURACAK”

“Kasetim varsa bir tek kişi izlemiş mi?” diyen Arı, “Eğer ki varsa böyle bir durum, bu olay sadece eşim ve beni ilgilendirir. Ama öyle bir şey söz konusu değil. Bir Allah’ın kulu beni bağ evlerinde basmamıştır. Kaset varsa yayınlamayan namerttir. Aileme ve şahsıma yapılan konuşmalar nedeniyle bunu yapmak zorundaydım. Beni susturdunuz Melek hanımı, oğlumu nasıl susturacaksınız? Herkes edebiyle adabıyla oturacak. Herkes ne yaptığını biliyor”

“GERÇEK DIŞI FOTOĞRAFLAR YAYDILAR”

Bir kadın ile oturur vaziyette sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı hakkında da açıklama yapan Arı, fotoğrafları canlı yayında izleyicilere gösterdi. Fotoğrafların montaj olduğunu ifade eden Arı, fotoğrafın aslını da takipçilerine gösterdi. Fotomontajlı fotoğrafların Belediye Başkanlığı döneminde görevinden attığı 3 kişi tarafından Nevşehir kamuoyuna yayıldığını öne süren Rasim Arı, hiçbirine hakkını helal etmediğini aktardı.

“SİZ FETÖ'NÜN DİZİNİN DİBİNDE OTURURKEN BEN FETÖ İLE MÜCADELE ETTİM”

Kendisinin bir dava adamı olduğunu aktaran Rasim Arı, isim vermeden bazı partilileri FETÖ'cü olmakla suçladı. Kendisinin FETÖ ile mücadele ettiğini ifade eden Arı şunları söyledi:

* 2001 yılında partiye girdim. Dün partiye menfaat için girmiş adamlar bana dava dersi verecek. Ben 28 Şubat'ta yargılandım. Siz FETÖ'nün dizinin dibinde gezerken ben o adamlarla mücadele ettim. Siz koltuğunuzun altına Zaman gazetesi alıp mülakatlara gidenlere zaman gazetesi alma mecburiyetinde bırakırken ben omlarla mücadele ediyordum.

* 15 Temmuz hain darbesinde ‘251 insan daha ölseydi darbe başarılı olurdu' diyenlerden dava öğrenecek halimiz yok. Siz şimdi geleceksiniz bana kongrede dava dersi vereceksiniz. Ben dava adamıyım.

“SİZE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

İstifasının ardından yalnız bırakıldığını aktaran Rasim Arı sözlerini şöyle sürdürdü:

* 21 ay görev yapmış ve sağlık sorunlarından dolayı istifa etmiş bir adamı 2 gün sonra hiçbiriniz aramadı. Siz olsanız kırılmaz mısınız ? Benim sosyal medya hesabımdaki paylaşımları beğenen insanları yöneticiler arayıp, tehdit ederse siz ne dersiniz?

* İl Başkanı bir fırıncıyı arayıp, ‘Rasim Arı hakkında bilmediğiniz şeyler var, arkasından gitmeyin' dediniz. Arsız mıyım, yolsuz muyum, hırsız mıyım ben? Kadı ki siz arsız, hırsız ve yolsuz olanlara bunları söylemediniz. Ama bana söylediniz. Size hakkımı helal etmiyorum.

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