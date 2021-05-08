AKP’li eski vekilden çarpıcı iddia…

24. Dönem AKP’den Kayseri Milletvekili olan ancak 2019 yılında sosyal medya hesabından Suriyeliler ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle partiden ihraç edilen Prof. Dr. Pelin Gündeş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu şikayet ettiğini CİMER’e söyleyen Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya ile ilgili açıklama yaptı.

Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akçekaya’nın babasına ait 2 katlı işyerini kiraladığını ancak kira ödemediğini belirtti.

CUMHURBAŞKANIYLA BİRLİKTE OLAN FOTOĞRAF GÖNDERDİ

Ufuk Akçekaya’nın dersane açmak için babasına ait iş yerini kiraladığını dile getiren Prof. Dr. Pelin Gündeş, “Ekrem İmamoğlu'nu şikayet eden Ufuk Akçekaya, Final dersanesi açmak için babamın 2 katlı dükkanını kiralamış. Babama 400 bin TL kira borcu takmış. Geçen yaz haberim oldu. Bana Tayyip Beyle fotosunu göndererek oturmaya devam edeceğini söyledi. Derhal icraya verip haciz yaptırdım. Üstünde tek kuruşu veya malı çıkmadı. Sonradan öğrendim ki başka illerde de okul açarak öğretmenlere maaşlarını vermemiş. Velilere paralarını iade etmemiş. Alacağımızı da alamadık. Tam bir cezasızlık var. Ekrem İmamoğlu'na elleri arkasında yürüyor diye soruşturma açacağınıza. Piyasaya böyle seri şekilde borç takan adamları cezalandırın. Babam tabii Kabataş Mezunu, Münih Teknik Üniversitesi’nde okumuş naif bir İstanbul beyefendisi olduğu için iş bu raddeye gelmiş. Benim haberim olunca derhal attım adamı icra yoluyla!” ifadelerini kullandı.