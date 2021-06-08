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AKP’li eski vekilin kardeşi yolsuzluktan tutuklandı

Şanlıurfa Toprak Mahsulleri Ofisinde (TMO) yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin gözaltına alınan 10 kişiden 4’ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında AKP eski milletvekili Mazhar Bağlı’nın kardeşi olan TMO Şanlıurfa Şubesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bağlı da yer alıyor.

Güncellenme: 01:04, 08/06/2021
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AKP’li eski vekilin kardeşi yolsuzluktan tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Toprak Mahsulleri Ofisinde (TMO) yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle operasyon düzenlendi.

Operasyonda AKP eski milletvekili Mazhar Bağlı'nın kardeşi olan TMO Şanlıurfa Şubesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bağlı da yer aldığı 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü “rüşvet almak ve vermek”, “ihaleye fesat karıştırmak”, “kamuyu zarara uğratmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İHA

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