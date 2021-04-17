AKP’li il başkanı İçişleri Bakanlığı’nın uyarısını yok saydı

İçişleri Bakanlığı’nın tüm illere gönderdiği genelgesiyle birlikte vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyeceği duyurulurken, salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşların iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak faaliyetler ve duyurulara önem verileceği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bakanlar Kurulu sonrasında ulusa sesleniş konuşmasında, “Ramazan ayında toplu iftar ve sahur yapılamayacak” demişti.

AKP’Lİ BAŞKANLARDAN GENELGEDEKİ UYARIYA RAĞMEN MİSAFİR ZİYARETİ

Bu açıklamaların üzerine AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın iftarda bir ailenin evine misafir olması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bir ailenin evinde yaptıkları iftarı da sosyal medya hesabından paylaşan Belediye Başkanı Şerifoğulları, “İl Başkanımız ve Gençlik Kolları Başkanımız ile birlikte Hüseyin Yilgen kardeşimizin iftar sofrasına misafir olduk. Sofrasını, ekmeğini ve muhabbetini bizimle paylaştığı için kendisine ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Allah, bu eşsiz samimiyet ve kardeşliğimizi daim etsin” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN DA İFTARLARA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da ‘kısmi kapanmanın’ başladığı ilk gün bir ailenin evinde iftara katılmıştı. Erdoğan, dün akşam da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Üsküdar Çengelköy Polis Merkezi'nde polislerle birlikte iftar yapmıştı.

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