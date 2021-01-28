AKP’li kadınlar vatandaşa çorap dağıttı, fotoğrafını çekip paylaştı

AKP Nazilli Kadın Kolları Başkanı Serpil Ateş Akkaya ile yönetim kurulu üyeleri ziyaret ettikleri yaşlı vatandaşlara birer çift çorap hediye etti.

Çoraplar verilirken çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğraflarda AKP'li kadınlar kameralara poz verirken, yaşlı vatandaşlarda mahcubiyet oluşturulduğu gerekçesiyle sert eleştiriler yapıldı.

Kadın kollarının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “AK Parti Nazilli Kadın Kolları olarak başkanımız Serpil Ateş Akkaya öncülüğünde yaşlılarımızı mutlu etmek adına onlarla dertleşip ufak bir hediye alıp ziyaretlerinde bulunduk” ifadelerine yer verildi.

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