AKP’li Kayyum, bakanlığı Kamu İhale Kurumu’na şikayet etmiş

THK’nın başındaki AKP’li Kayyum Cenap Aşçı, Orman Bakanlığı’nın 100 litre için THK uçaklarını devre dışı bıraktığı ihalenin perde arkasını açıkladı. Aşçı, “İhale şartnamesini görünce önce Orman Genel Müdürlüğü’ne kapasite şartını 4500’e indirin diye itiraz ettik. Reddedilince Kamu İhale Kurumu’na müracaat ettik” dedi.

SOZCU.COM.TR

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Yaklaşık 3 yıldır Türk Hava Kurumu'nu yöneten Kayyum Heyeti'nin Başkanı, AKP'li eski bakan Cenap Aşçı, THK uçaklarının sokulmadığı ihalenin perde arkasını açıkladı.

Aşçı, 100 litre için uçakları ihaleye sokulmayınca, ihale şartnamesi yayınlanır yayınlanmaz Orman Bakanlığı'na itirazda bulunduklarını kabul edilmeyince, Kamu İhale Kurumu'na şikayet ettiklerini dile getirdi.

Cenap Aşçı katıldığı tv programında şunları söyledi:

“Biz kurum olarak ihale şartnamesi yayınlandığı zaman, kendi kurumumuzun uçakları girsin diye yapmamız gereken işlemler nedir buna baktık.

Önce ihaleyi yapan kurum olan Orman Genel Müdürlüğü'ne itirazlarımızı yaptık. Uçak kapasitesini 4500 litreye indirin, motor tipini de bizim uçaklarımıza uygun şekilde turboprop diye değiştirin dedik.

Onlar bizim itirazlarımıza cevap verdiler. Teknik şartnamemiz bu yöndedir, itirazlarınız kabul edilmemiştir dediler. Orman Bakanlığımız bu taleplerimizi uygun görmediler.

Kamu İhale Kanunu'na göre, bundan sonra gidilecek merci Kamu İhale Kurumu'dur. Biz oraya da müracatımızı yaptık. Onlar da ihaleyi yapan idarenin şartname üzerinde yetkisi olduğundan bahisle bizim itirazımızı kabul etmedi.”

THK UÇAKLARI KULLANILABİLİR DEĞİL İDDİALARI DA ÇÜRÜDÜ

THK uçaklarının kullanılabilir olmadığı iddiaları da bizzat THK'yı yöneten Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın açıklamalarıyla bir kez daha çürütülmüş oldu.

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