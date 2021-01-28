AKP’li Kenan Sofuoğlu kiracısı olan kadını icraya verip eşyalarını haciz ettirdi

İddiaya göre, A.K., KOSGEB'den aldığı destekle Sakarya’nın Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde AKP'li Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun dükkanını kiraladı.

PANDEMİ NEDENİYLE KİRASINI ÖDEYEMEDİ

Organik ürünler üzerine kafe açan A.K., adlı girişimci corona virüsü tedbirleri kapsamında kafelerin kapalı olması nedeniyle biriken 15 bin 555 TL kira borcunu Sofuoğlu'na ödeyemedi.

Sofuoğlu'nun avukatı, A.K. hakkında icra takibi başlattı ve mahkemeden haciz kararı çıkarttı. 15 Ocak 2021'de kapalı olan işyerine habersizce giden haciz memurları, çilingir aracılığıyla kapıyı açtı.

Buradaki buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, güvenlik kameraları ile masa ve sandalyelere el konuldu. İşyeri tabelasının da belediye ekiplerince söküldüğü ileri sürüldü.

“KAPATIRSA KREDİYİ GERİ ÖDEMEK ZORUNDA KALACAK”

A.K’nın avukatı Zafer Kaya yaşanan mağduriyeti şöyle anlattı;

“A.K. bana gelerek, başının dertte olduğunu ve kira borçlarından bahsetti. Kenan Sofuoğlu’na ulaşamayan müvekkilim avukatları aracılığı ile pandemi süreci nedeniyle işyerinin kapalı olduğunu, kısıtlama kalktığı taktirde çalışmaya başlayıp kira borçlarını ödeyeceğini söylemiş. Ben de avukatları ile görüştüm. Ancak hiçbir şekilde taviz verilmedi. Sonra gidip işyerinde haciz yaptılar. Bu işyeri KOSGEB destekli, eğer iş yerinden çıkıp kapatırsa. KOSBEG kredisini de tümüyle geri ödemek zorunda, üstelik bir de tahliye davası açtılar. Biz de icranın durdurulması için karşı dava açtık.”

“KİRA BİRAZ GECİKTİ Mİ TEHDİT EDİLİYORDUM”

Anne ve babasının hasta olması sebebiyle İstanbul’dan 2015 yılında Sakarya’ya yerleşerek, 2018 yılında KOSGEB'ten aldığı 70 bin TL krediyle kafe açtığını belirten A. K. ise şunları söyledi:

*İşyerini tuttuğumda dükkan sahibin Kenan Sofuoğlu’na ait olduğunu bilmiyordum. Bulunduğum yer iki katlı bir bina alt katı dükkan. 2019 yılında Sofuğolu ailesine yakın bir şahıs kirada biraz aksama oldukça tehditler ve baskılar yapmaya başladı.

*En son 3 Mart’ta biz bu tehditler ile karşı karşıya kaldık. 10 ve 11 Mart’ta saldırıda bulundular. Hemen ardından biz 12 Mart’ta icraya verildik. Buna itiraz ettik. Daha sonrasında 3 Temmuz’da bir daha icraya verdiler.

*Yine itiraz ettik. Daha sonra da avukatım Zafer Kaya bey devreye girdi. 15 Ocak 2021 yılında da ne benim haberim vardı, ne de Zafer beyin. Dükkanımı çilingir ile açıyorlar, KOSGEB destekli olan buzdolabımı, fırınımı, bulaşık makinemi, masa sandalyelerimi, tabelalarımı, güvenlik kameralarımı alıp çıkıyorlar.

“YAPTIĞIM ÜRÜNLER RAF ÖMRÜNÜ DOLDURMAK ÜZERE”

Kenan Sofuoğlu’nun avukatları ile çok defa uzlaşmaya çalıştıklarını söyleyen A.K, “Hiçbir şekilde iletişime geçemedik. Şu an çok berbat bir durumdayım. Doğal ürünler yapıyorum. Sağlıklı beslenme üzerine bir sürü burada köylü kadınlara ürünler yaptırdım satmak üzere. Şu anda yaptığımız ürünler raf ömrünü tamamlamak üzere. Her türlü malım emeğim ziyan olmuş durumda. KOSGEB 3 yıldan önce açtığın işyerini kapatamazsın diyor. Eğer kapanırsa aldığım 70 bin TL’yi geri ödemek zorunda kalacağım” dedi.

“PANDEMİ DE OLUNCA 11 AYLIK KİRA BORCUM BİRİKTİ”

Kendisini iş yerinden baskı ile çıkarmaya çalıştıklarını iddia eden A.K, “Ben hiç kimsenin yerinde zorla kalamam. Benim bir sürem var. KOSGEB desteği kapsamında burada 3 yıl kalmam lazım. ‘Sürem dolduktan sonra çıkayım’ dedim. Bunu onlara anlatamadık. 3 Mart'tan bu yana baskı, tehdit, tacizlerden dolayı dükkanımı açamadım. Pandemi de girince araya, 11 aylık kiram birikti ödeyemedim. Kaç defa uzlaşmaya çalıştım ama yanaşmadılar” dedi.

A.K’nin iş yerinin tabelalarının da belediye ekipleri tarafından söküldüğü ortaya çıktı.