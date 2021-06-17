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AKP’li Mahir Ünal: Paşinyan’ın raks ettiği yerde Kafkas dansı yapıldı

AKP Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte gittiği Azerbaycan'da tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "Paşinyan'ın raks ettiği yerde, Çıldır Ovası'nda güzel bir Kafkas Dansı yapıldı. Bu, çok güzel bir cevaptı" dedi.

Güncellenme: 19:06, 17/06/2021
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AKP’li Mahir Ünal: Paşinyan’ın raks ettiği yerde Kafkas dansı yapıldı

Mahir Ünal bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş’ta Vali Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret etti.

“TÜRKİYE REKORU KIRDIK”

Ziyarette Vali Coşkun’dan corona virüsü aşılama çalışmaları hakkında bilgi alan Ünal, “Bir günde toplam aşılama miktarında Türkiye rekoru kırdık. 1 günde 1 milyon 250 bin kişiyi aşıladık. Bu, müthiş bir rakam. Bu tabi aynı zamanda sağlık organizasyonunun da gücünü göstermesi açısından çok önemli. Türkiye’nin 1 günde 1 milyon 250 bin aşı yapma kapasitesi dünyada böyle bir kapasite yok” dedi.

“TARİHİ BİR CEVAPTI”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan temaslarında yer aldığını hatırlatan Ünal, sözlerine şöyle devam etti:

* Biz dün Azerbaycan’daydık. Paşinyan’ın raks ettiği yerde, Çıldır Ovası’nda güzel bir Kafkas Dansı yapıldı. Bu, çok güzel bir cevaptı.

* Cumhurbaşkanımız oradaydı, Aliyev oradaydı, hepimiz oradaydık. Şimdi biz başkanla düşündük, Şuşa biliyorsunuz bir kültür ve sanat şehri. Yani Ahmet Ağaoğlu’ndan tutun da birçok şairin, edebiyatçının çıktığı bir şehir Şuşa.

* Kahramanmaraş’a çok benziyor kültür ve edebiyat olarak. Biz de diyoruz ki inşallah, başkanımız bugün faaliyete geçti Şuşa ile kardeş şehir olalım. DHA

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