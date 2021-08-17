AKP’li meclis üyesine cinsel saldırı suçlaması! Yardım için ofisine çağırdı…

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi Hasan Tüzün’ün, kendisine iş için yardım talebinde bulunan 30 yaşındaki S.S.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. S.S.’nin şikâyeti üzerine savcılıkça soruşturma başlatılırken Tüzün, suçlamayı kabul etmedi.

ALI EKBER ŞEN

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Eşinden ayrılan 1 çocuk annesi S.S., daha önceden katıldığı parti toplantılarından tanıdığı Meclis Üyesi Hasan Tüzün'ü cep telefonundan arayarak işe alınması konusunda yardımcı olmasını istedi.

İddiaya göre Tüzün, ofisinden camdan bakmak üzere ayağa kalkan genç kadına arkadan sarılarak cinsel saldırıda bulundu. Tüzün'e direnerek kötü emeline engel olduğunu dile getiren S.S., bir gün sonra karakola giderek şikâyetçi oldu. S.S. ifade tutanağında 5 yıl önce AKP toplantılarında tanıştığı meclis üyesi Hasan Tüzün'i, kendisine iş bulma konusunda yardımcı olmak üzere cep telefonundan aradığını belirterek, şunları söyledi:

* Bana meclis toplantısında olduğunu ve 17.00 sıralarında Yaşat İşhanı'nda bulunan ofisine gelmemi istedi. Bunun üzerine 11 yaşındaki oğlum ile birlikte yanına gittim. Beni karşılarken eliyle belime dokunup koltuğa oturmamı istedi.

* Kendisine ‘iş görüşmesi için geldim bana yardımcı olur musun?” diye sordum. Bunun üzerine beni daha serin olduğunu söylediği diğer odaya çağırdı. ‘Çocuğun burada kalsın' dedi. Ben de tek kalamayacağını söyleyip bunu kabul etmedim. Sonra oğlumla istediği odaya geçtik.

* Orada bana, ‘Sen benim ofisi kullan, senden kira almam, sana harçlık veririm' dedi. Ben de harçlık istemek için gelmediğimi söyledim. Daha sonra telefonla konuşmaya başladığı sırada ben ayağa kalkarak camdan dışarıya bakarken, arkadan bana vücuduyla ve cinsel organıyla temas etti ve sarılacağını anlayınca kendimi ondan uzaklaştırmak istedim. Onu iterken kolumu pencereye çarptım. Bana karşı direnip beni bırakmak istemedi.

* ‘Ben buraya iş istemek için geldim, siz beni buraya ne için çağırdınız?' diye sordum. Bana, ‘Sana tüm teklifleri yaptım sen kabul etmedin, gel buraya' diyerek yanına çağırdı. Ben de kendisini tersleyip odadan çıktım. Bana cinsel organıyla temas eden ve bana isteğim dışında sarılmaya kalkan Hasan Tüzün'den şikâyetçiyim.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Genç kadının şikâyeti üzerine aynı polis merkezinde ifadesi alınan Hasan Tüzün ise cinsel saldırı suçlamasını kabul etmedi. Tüzün ifadesinde şöyle dedi:

* Şahıs oğlu ile birlikte ofisime geldi. Bana, hastane ve belediyelere alım olduğunu bu konuda yardımcı olmamı istedi. Ben de daha önce anlatılmalarından bildiğim için ‘Eşin FETÖ suçlamasından cezaevinde yatıyor, ben sana referans olamam' dedim.

* Kendisine, ‘Benim ofisi kullanabilirsin, sana harçlık veririm' demedim. Bunun üzerine bana ‘Ben yine boşuna geldim, Allah hepinizin belasını versin' dedi.

* Konuşma esnasında ofis penceresinden aracının yerini göstererek park ettiği yerde bir sıkıntı olup olmayacağını sordu. Ben de aracına bakarken bir sıkıntı olmayacağını söyledim. Kesinlikle kendisini sıkıştırmadım. Hiçbir şekilde sarılmadım, temasım da olmadı. Bana iftira attığı için ben de kendisinden şikâyetçiyim.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bu arada S.S.'nin şikâyeti üzerine Mersin Cumhuriyet Savcılığı'nca açılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.