AKP’li meclis üyesinin kızına ait fabrikanın mevzuata aykırı inşa edildiği ortaya çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi Murat Evke’nin kızına ait İznik Gölü’ne 500 metre mesafede inşa edilen Zeytinyağı Fabrikası’nı mahkeme, ÇED yönetmeliğine aykırı buldu.

“FABRİKANIN TEMELİNİ AKP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ İLE BİRLİKTE ATTILAR”

Davacı, Bursa Barosu Çevre Komisyonu Üyesi Avukat Erol Çiçek, “Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Heceler Mahallesi’inde İznik Gölü’ne 400 m uzaklıkta, göl yakın mesafe koruma ve sulakalan tampon bölgesinde, Ebru Evke'ye ait Zeytinyağı Fabrikası’nın temel atma töreni geçtiğimiz Ekim ayı başında, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı AKP'li Hakan Çavuşoğlu, AKP'li Bursa Milletvekilleri ve ilçe protokolünün katılımı ile gerçekleştirilmişti” dedi.

“RUHSAT ÇED RAPORUNA AYKIRI”

Proje Tanıtım Dosyasında tesisin sahibi görünen Ebru Evke’nin Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi Murat Evke’nin kızı olduğunu hatırlatan Erol Çiçek, şöyle konuştu;

“ÇED sürecine tabi olmasına rağmen, ‘ÇED olumlu’ veya ‘ÇED gerekli değildir’ kararı alınmadan Orhangazi Belediyesi tarafından yasalara ve yönetmeliklere aykırı olarak, ÇED süreci işletilmeden tesise inşaat ruhsatı verilmişti. Oysa ruhsat ÇED yönetmeliğine aykırıydı.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği m.6/(3) Yönetmeliğe tabi projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemezken; tesise inşaat ruhsatı verilmiş; inşaat tamamlanmış ve ondan sonra ÇED süreci başlatılmıştır.”

“ÇED DUYURULARI SAYFASINDA YOKTU”

“Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü resmi web sitesinde, ÇED duyuruları sayfasında bu yatırıma ilişkin ‘ÇED olumlu’ veya ‘ÇED gereksiz’ kararı yoktu ve inşaat başlamıştı” diyen Erol Çiçek, bunun üzerine Bursa Barosu Çevre Komisyonu üyesi avukatlarından Av. Sedat Ata ile birlikte inşaatın durdurulması ve göz yuman yetkililer hakkında yasal işlem yapılması istemiyle Bursa Valiliği’ne başvurduklarını söyledi.

“VALİLİK ‘ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR’ KARARI VERDİ”

Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na verilen bilgi edinme dilekçelerine hiçbir yanıt verilmediğini belirten Erol Çiçek, Orhangazi Belediyesi'nin yasadışı verdiği, inşaat ruhsatını kabul ettiğine dikkat çekerek, şunları söyledi;

“Valiliğin yanıt vermemesi üzerine, Valiliğin örtülü red anlamına gelen bu işlemine karşı dava açıldı. Valilik mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, tesisin mühürlendiğini ve idari para cezası verildiğini belirtmesine rağmen, Bursa 1. İdare Mahkemesi, 13.04.2021 tarihinde hukuka aykırı olarak yürütmenin durdurulması istemini reddetti.

Valilik, milletvekillerinin, siyasilerin ve bürokratların katıldığı temel atma töreninden haberi yokmuş gibi davranıyordu. Şikayetin Valiliğe ulaşmasıyla birlikte, dilekçeye yanıt verilmeyerek, zaman kazanılmaya çalışıldı. Bu arada Aslı Evke Barka adına hazırlanan ‘Proje Tanıtım Dosyası’na (PTD) Valilik tarafından 10.03.2021 tarihinde apar topar ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi.

‘ÇED gerekli değildir’ kararına da dava açtık. Neyse ki, ülkemizde hala mahkemelerin olduğunu hatırlatan bir karar 3. İdare Mahkemesi’nden çıktı ve ‘ÇED gerekli değildir’ kararı iptal edildi.”

“MAHKEME ÇEVREYE ETKİSİNİN İNCELENMEDİĞİ KARARINA VARDI”

Mahkemenin verdiği kararı açıklayan Erol Çiçek, “Mahkeme, dava konusu proje alanının İznik Gölü’ne 500 metre mesafede bulunduğu ve İznik Gölü’nün “Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan” olarak tescilli olduğunu, dolayısıyla projenin duyarlı yörelerde kurulmak istendiği; Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden “Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi” alınmadığını, proje alanın 500 m. kuzeyinde yer alan duyarlı bir yöre olan İznik Gölü’ne ve çevreye etkilerinin bilimsel olarak incelenmediği; gerekçeleriyle ‘ÇED gerekli değildir’ kararını iptal etti” şeklinde konuştu.

2 MİLYON LİRALIK PROJE

Orhangazi'ye bağlı Heceler Mahallesinde AKP’li Meclis Üyesi Murat Evke’nin kızı Ebru Evke tarafından yakın zamanda faaliyete geçirilecek olan Zeytinyağı Fabrikası Projesi’nin IPARD’dan alınan 1 milyon 220 bin TL hibe destek ile toplam 2 milyon 215 bin TL'ye mal olduğu öğrenildi.

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