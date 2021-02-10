İlker Başbuğ: Savunma yapmayacağım

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, son kitabıyla ilgili Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda, kitabının konularından biri olan 27 Mayıs’la ilgili “Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu” ifadelerine yer vermişti.

AKP2Lİ VEKİLLERDEN SUÇ DUYURUSU

Başbuğ'un bu sözlerinde “darbe iması” olduğunu iddia eden birçok AKP’li milletvekili savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayet sonrası hakkında soruşturma başlatılan İlker Başbuğ, bugün İstanbul adliyesine giderek savcılığa ifade verdi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan İlker Bağbuğ’un avukatı İlkay Sezer “Müvekkilimiz Sayın İlker Başbuğ, kendisi hakkında yapılan suç duyurularına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daveti üzerine bugün ifade vermiştir” dedi. Avukat Sezer paylaşımının devamında İlker Başbuğ’un açıklamasına da yer verdi

“BU SUÇ DUYURUSUNA İTİBAR ETMİYORUM”

Başbuğ açıklamasında şunları kaydetti:

* Dünya Adalet Projesinin Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde, Türkiye 2020 yılında, 128 ülke arasında 107. sırada yer almıştır. Bu Türkiye’ye yakışan bir sonuç değildir.

*Hukukun üstünlüğü konusunda bir ilerleme, gerçekleştirilmeden, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı sorunları, başta ekonomi olmak üzere, çözebilmesi zordur.

* Bu nedenlerle hukuk ve yargı konusu Türkiye'nin birinci önceliktir sorunudur, konusudur. Son kitabım; Türkiye Cumhuriyeti'nde güç odaklarının mücadelesi, kitap serisinin üçüncüsüdür. Bu kitap 1961-1980 dönemini, O günün şartlarında ve o günlerde gelişen olaylar çerçevesinde değerlendirmektedir.

* 4 Ocak 2021 günü bir gazetede bu kitabın tanıtımı ile ilgili bir söyleşim yayınlandı. Bu söyleşiden hareket edilerek hakkımda suç duyurularında bulunuldu. Hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu, var olduğu bir ortamda, bu söyleşiden bir suç unsuru çıkartılabilirmesi söz konusu bile olamaz.

* Bu nedenlerle, bu suç duyurularına itibar etmiyorum. Bu inançla da, bu suç duyurularına karşı hiçbir şekilde savunma yapmayacağım. Bu davranış anayasaya, hukukun üstünlüğüne ve kendime olan saygımın doğal sonucudur.

İLKER BAŞBUĞ NE DEMİŞTİ?

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda, “Menderes 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'deki konuşmasında ‘Yolumuz serbest seçim yoludur. Memleketimizde demokrasinin yerleştirilmesinin yolu budur. Fakat her şeyden önce düzenin korunması kati bir zorunluluktur’ diyor. Konuşmasının demokrasi açısından bir bedeli oldu mu?” sorusu üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:

23 Mayıs 1960 günü DP Genel İdare Kurulu toplantısında Sıtkı Yırcalı, “Derhal seçimleri yapacağımızı açıklayayım” deyince, Adnan Menderes'in cevabı “derhal” olmuştu. Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu.