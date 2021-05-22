AKP’li Ömer Çelik: AA muhabiri kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Musab Turan’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye “19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük? Üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?” diye sormasının ardından, AKP Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“BU DİLİN HANGİ TERÖR ŞEBEKELERİNİN DİLİ OLDUĞUNU İYİ BİLİRİZ”

Çelik, şunları belirtti:

* Ak Partimiz ve İçişleri Bakanımızla ilgili terör ve suç örgütlerinin ağzıyla konuşan AA muhabiri kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor. Bütün provokatörler yaptıklarının bedelini mutlaka öder.

* Bu dilin hangi terör şebekelerinin dili olduğunu iyi biliriz. Bunlarla mücadele etme konusunda kararlılığımız tamdır.

HAMZA DAĞ: SADECE İŞİMİZE BAKACAĞIZ

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, “Gazetecinin görevi kamuoyunu aydınlatmaktır. Basın toplantısında slogan atmak, gazetecilik faaliyeti değildir. AK Parti'yi ve bakanlarımızı bu yolla yıpratacaklarını zannedenler beyhude çaba içindedirler. Her türlü operasyonu bozacak, kardeşlikle büyüyecek, sadece işimize bakacağız” dedi.

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