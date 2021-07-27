AKP’li Özhaseki’nin ardından ticaret dünyasından dikkat çeken açıklama: Ülkemiz için endişeliyiz

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kayseri'de katıldığı bir televizyon kanalında Türkiye’de bulunan göçmenlere ilişkin, “Şimdi bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyorlar. Gaziantep sanayisine gidin yüz binlerce insan en ağır ve en zor işlerde çalışıyorlar. Kayseri sanayisinde de öyle. İşçi bulamıyorlar, bu adamlar çalışıyor” ifadelerini kullanmıştı.

“ACİL BİR DÜZENLEME YAPILMALI”

Özhaseki'nin göçmenlere ilişkin açıklamalarının ardından Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ticaret Odası Temmuz ayı meclis toplantısında konuşan Gülsoy, yetkililerden göçmenlerle ilgili acil bir düzenleme yapılmasını beklediklerini ifade etti.

“ENDİŞE DUYUYORUZ”

“Ülkemizde yeteri kadar göçmen varken başka ülkelerden farklı yapıdaki göçmenlerin ülkemize gelmelerinin belki kısa vadede olmasa bile orta ve uzun vadede ülkemiz için farklı sorunlar yaşanmasından endişe etmekteyiz” diyen Gülsoy, şöyle konuştu:

* Nerede bir mazlum görsek, nerede zulme uğramışları görsek devlet olarak ve birey olarak her zaman kucak açtık ve açmaya da devam edeceğiz.

* Lakin son zamanlarda özellikle bize yakın coğrafyalardaki iç karışıklıklardan ötürü ortaya çıkan düzensiz göçmenlerle ilgili batı ülkelerin bizim bu yumuşak karnımızı kullanmaya çalışıp, tüm dünyanın problemi olan bu göçmen krizini ülkemiz üzerinden çözmeye çalışmalarını doğru ve ahlaklı bulmuyoruz.

* ‘Demokrasi getireceğiz' adı altında bu ülkelerde iç karışıklıklara sebep olan, ülkelerin esas işleri bitip geri çekildiklerinde kalan sorunları bizim üzerimizden çözmeye çalışmalarını kabul etmiyoruz.

* Ülkemizde yeteri kadar göçmen varken başka ülkelerden farklı yapıdaki göçmenlerin ülkemize gelmelerinin belki kısa vadede olmasa bile orta ve uzun vadede ülkemiz için farklı sorunlar yaşanmasından endişe etmekteyiz. Devletimizden göçmenlerle ilgili acil olarak bir düzenleme yapılmasını beklemekteyiz.