AKP’li Özlem Zengin: 2 aydır sistematik bir saldırıya uğruyorum

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yaptığı açıklamada “2 aydır sistematik bir saldırıya uğruyorum” dedi.

“KAFA AYNI, HİÇ DEĞİŞMİYOR”

Zengin, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Planlı olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin ilk başörtülü Grup Başkanvekili olduğum için diye düşünüyorum.

* Kafa aynı, hiç değişmiyor. Bu nefret, öfke, bir hayat tarzına bir itiraz aslında.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada “Bir sosyal paylaşım sitesinde M. Y. isimli kullanıcı tarafından Tokat Milletvekili Özlem Zengin’e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca resen soruşturma başlatılmış olup, şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için kolluğa talimat verilmiştir” denilmişti. DHA