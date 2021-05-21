AKP’li Tayyar: Süleyman Soylu görevinin başında

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Musab Turan’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye “19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük? Üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?” sorularını sorması tartışma yarattı.

TAYYAR: SOYLU GÖREVİNİN BAŞINDA

Anadolu Ajansı, Musab Turan’ın işine son verirken muhabire siyasilerden art arda tepkiler geldi. AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

*Kardeşi FETÖ'den ihraç edilen, hakkında ‘kripto' raporu bulunan, bir siyasinin referansıyla pozisyonunu koruyan muhabirin sorusu, gazetecilik değil kahpe bir tezgahtır. Sadece bu kripto değil, tezgahı kuran bu içerdeki alçaklar da hesap vermelidir.

* Az önce suleymansoylu bakanımızın yanından ayrıldım. Peker'den savcı ve muhabire uzanan içerdeki kirli ağı öğrenince midem bulandı, devletim adına üzüldüm. Çok yazık.

* Bu arada suleymansoylu bakanımız kırgın ama keyifliydi. Görevinin başında, Rabbim yardımcısı olsun.

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