AKP’li Tayyar’dan çok konuşulacak ‘göçmen’ çıkışı

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen, AKP MKYK Üyesi ve eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, göçmen sorunuyla ilgili yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

Tayyar, bu defa adeta bir ‘Ültimatom' şeklinde yaptığı göçmenlerle ilgili paylaşımında şöyle dedi: “Göçmen Sorunu, Suriyeli boyutunu çoktan aştı. Asya ve Afrikalılara kadar uzandı. Bu sorun, önümüzdeki dönem siyasetin en hararetli konusu olmaya namzet. Ensar, retoriği sorunu tek başına tarife yetersiz. Süreç iyi yönetilmezse sosyal ve siyasal sonuçları ağır olur.”

“SAHADAKİ GÖZLEMLERİMİN SONUCU”

Göçmen tehlikesiyle ilgili sosyal medya paylaşımını SÖZCÜ'ye değerlendiren AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, sürekli sahada olduğunu ve paylaşımının da sahadaki gözlemlerinin sonucu olduğunu belirterek, “Hem Gaziantep, hem değişik illerde manzara maalesef iç açıcı değil” dedi.

Tayyar, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Kalabalıkların olduğu, plaj, park gibi her mekanda göçmenlerle ilgili yoğun sıkıntılar yaşandığını gözlemliyoruz. Bu sorunun önümüzdeki dönemde, siyasette can yakıcı tartışma konularından birisi olacağını gördüğüm için sosyal medyada paylaştım. Hiçbir ideolojik taassuba katılmadan, sorunun varlığını kabul edip, kırmadan, dökmeden, incitmeden ve yeni kutuplaşmalara yol açmadan çözüm üretmek gerekir. Paylaşımımda da buna işaret ettim.”

PAYLAŞIMA ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Tayyar'ın bu paylaşımına çok sayıda yorum geldi. İYİ Parti'nin 2018 milletvekili seçimlerinde 2. Sıra adayı olan İş İnsanı Can Tuğsuz, Tayyar'ın paylaşımına,”Son cümleye biraz dokunalım, ufaktan düzeltelim: Suriyeliler ve Afganlar ülkelerine gönderilmezlerse AKP için siyasi sonucu ağır olur” değerlendirmesi yaptı.

Bir başka kullanıcı, “Şamil Bey daha iki gün önce partinizin genel başkan yardımcısı Mustafa Şen, Suriyelilere sahip çıkmak için Türkler'i Orta Asya'ya göndermekten bahsediyordu. Neyse ki artık bu işin altındaki amacı içinizdekiler dillendiriyor” şeklinde görüşünü dile getirdi.

“AMAN ŞAMİL BEY, KELLE GİDER”

AKP destekçisi bir kullanıcı da, “Sayın Tayyar, MKYK üyesi olarak ne iş yapıyorsunuz. Bunun faturası gelecekte Ak Parti ve reise kesilecekse bir zahmet çalışıp, çözüm önerilerinizi sunun da bir rapor hazırlayın. Sorunun adım adım geldiğini görüyorsunuz. Ama, elle çalışma yok” şeklinde çıkış yaptı.

Bir sosyal medya kullanıcısı da, “Aman Şamil Bey, kelle gider. Ulu orta konuşmayın bu arada” diyerek alkışladı.

Diğer bir kullanıcı ise, “Şükür bir aklıselimden ses geldi. Şimdi size de ırkçı demesinler de…Bir de benim bir fikrim var; Bu göçmenleri ümmet görenlerden ikişer kişi yanlarına alıp evlerinde misafir etmiyorlar” diye sordu.