AKP’li vekil, corona geçirip hastanede tedavi gören müftüyü ziyaret etti

AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Ankara Şehir Hastanesi’nde yatan Erzincan Müftüsü Burhan Çakır’ı ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin görüntüyü sosyal medyadan paylaşan Karaman, “Kıymetli hocamız Sayın Prof. Dr. Selami Akkuş ile birlikte Covid rahatsızlığı nedeniyle Ankara Şehir Hastanesinde tedavisi devam eden, değerli Ercincan müftümüz Sn. Burhan Çakır beye geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine rabbimden acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

PAYLAŞIMI SİLİP ‘SEHVEN’ DEDİ

AKP’li Karaman, gelen tepkiler üzerine paylaşımı kaldırıp açıklama yaptı. Karaman, paylaşımında il müftüsü Burhan Çakır’ın COVID hastası olmayıp rehabilitasyon tedavisinde olduğunu, açıklamasındaki COVID hastası ifadesini sehven kullandığını söyledi.

“AKTİF HASTA DEĞİL”

Karaman’ın açıklaması şu şekilde:

* Ankara Şehir Hastanesi – Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde Covid hastalığı geçirdikten sonra hastalarımızın yaşadığı nörolojik veya akciğer sorunlara bağlı hareket sistemi veya yürüme sorunlarına yönelik post-covid rehabilitasyon servisi bulunmaktadır.

* Belirtilen serviste Pcr (-)’leşen, ancak yürüme ve solunum sorunları nedeniyle rehabilitasyonu gereken hastalar yatırılmaktadır. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde aktif covid hastası bulunmamaktadır. Covid sonrası rehabilitasyon gerçekleştirilmektedir.

* Ziyaret edilen hasta da aktif covid hastası olmayıp, rehabilitasyon amaçlı takip edilmektedir.

“NEGATİFE DÖNDÜKTEN SONRA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİK”

* İl Müftümüz Sayın Burhan Çakır’ın Covid hastalığı negatife döndükten sonra Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde ziyaretimiz gerçekleşmiştir.

* Sayfamızda daha önce yaptığımız paylaşımda İl Müftümüzün durumu hakkında Covid hastası ibaresi sehven kullanılmıştır. Erzincan İl Müftümüz Sayın Burhan Çakır’a ve tüm hastalarımıza Rabbimden şifalar diliyorum.