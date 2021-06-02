AKP’li vekil ile Başkanın özel kalem müdürü törende kavga etti iddiası

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, AKP Ordu milletvekilleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları ve parti temsilcilerinin katılımıyla, Ankara’da bakanlık merkez binasında Ordu’ya yapılacak gençlik ve spor yatırımı kapsamında yapılacak olan tesislerin protokolü için tören düzenlendi. Törene, bakanlığın kente yapacağı 152 milyon liralık yatırımından çok milletvekili ile Özel Kalem Müdürünün kavgası damga vurdu.

TÖREN ÖNCESİNDE KAVGA

Milletvekili Ergün Taşçı ile eski danışmanı olan ve şuan da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in Özel Kalem Müdürlüğünü yapan Mehmet Altun, törenden önce karşılaştı. İddialara göre Milletvekili Taşçı ile daha önce de bir çok kez eleştirdiği Altun arasında sözlü tartışma yaşandı. Ancak bir süre ikili arasında yaşanan sözlü tartışma yumruklu kavgayı döndü. Kavgayı çevrede bulunan partililer ayırdı.

Olay bitince de tören yapıldı. Ancak törene Belediye Başkanı Güler ile Altun’un katılmayarak yaşananları protesto ettiği ileri sürüldü. Ergün Taşçı’nın sosyal medya hesabından programla ilgili yaptığı paylaşımlarda Belediye Başkanı Hilmi Güler'in olmaması dikkat çekerken, Güler sosyal medya hesaplarından yatırımlarla ilgili hiç bir paylaşım yapmadı.

DAHA ÖCEDE KAVGA ETMİŞLER

Milletvekili Ergün Taşçı ile Mehmet Altun arasında geçen yıl Temmuz ayında Ordu’ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ziyareti sırasında belediye binasında tartışarak kavga ettikleri iddia edildi.

MÜDÜRE AKP MİLLETVEKİLİ GÜNDOĞDU’DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Belediye Başkanı Hilmi Güler’in Özel Kalem Müdürü olan Mehmet Altun’a daha önce de AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, kentte yayın yapan yerel bir radyoda katıldığı programda tepki göstermişti.

Başkan Güler'i ve Özel Kalem Müdürünü eleştiren Gündoğdu, “Özel Kalem Müdürleri Ordu'ya müdahale edemez, etmemeli. Ordu'ya şekil veremez, vermemeli. Yani Büyükşehir Belediye Başkanının Özel Kalem Müdürü dışarıdaki devlet memuruna müdahale etmeyecek. Özel Kalem Müdürü arkasına birilerini alarak Ordu'daki bürokrasiyi dizayn etmeye kalkışırsa bu iş olmaz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler Bey müdahale etse itiraz etmeyeceğim. Bizim büyüğümüz, ağabeyimiz diyeceğim. Sayın Güler müdahale etmiyor, Özel Kalem Müdürü müdahale ediyor. Daha derinlere girmeyelim. Ama hiç kimse merak etmesin, çözülecek. Bunların hepsi çözülecek” diye konuşmuştu.