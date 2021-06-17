AKP’li vekil ile Yeniden Refah arasında ‘Milli Görüş’ tartışması

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün yeni bir Saadet Partisi teşkilatı oluşturmak için kendi gözetiminde bir liste hazırlanarak partisinin kongre başkanlığına sunacaklarını belirtmesinin ardından başlayan ‘Milli Görüş' tartışmasına AKP'li vekilin dahil olması dikkat çekti.

AKP'Lİ ÇAMLI: MİLLİ GÖRÜŞ, AKP'DE MÜNDEMİÇTİR

Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “Milli görüş kadim bir hak davanın tarifidir. 1909 Yıldız ihanetiyle öz yurdunda garipleşen bu dava 1969’da Mücahit Erbakan hocamızla tekrar mücessemleşmiş, Mücahit Erdoğan ile son 20 yıldır da dünyanın en büyük ve en önemli hareketi olmuştur! Milli Görüş AK Parti'de mündemiçtir” diye yazdı.

YENİDEN REFAH'TAN CEVAP

Ahmet Hamdi Çamlı'nın bu açıklamalarına Yeniden Refah Partisi'nden yanıt geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu, yazılı açıklamayla Çamlı'ya şu ifadelerle cevap verdi:

*Ak Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın Twitter hesabı üzerinden paylaştığı Milli Görüş ile ilgili düşünceleri elbette sadece kendini bağlamaktadır, zira bu düşüncelerine ortak olacak birilerini bulmakta oldukça zorlanacaktır.

*Evet Milli Görüş Hakk’ı hakim klima mücadelesinin adıdır ve evet 1969 yılında merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız tarafından başlatılmıştır.

*Ancak bugün Milli Görüş anlayışının, siyasetinin ve mücadelesinin nerede ve nasıl hayat bulduğunu anlamak için öncelikle Hak anlayışın’ doğru tarif etmek gerekir.

*Hak; zamana ve şarta bağlı olmaksızın değişmeyen doğrudur. Bu tariften hareketle, Milli Görüş’ün 1969’dan bugüne kadar savunduğu ilkelere ve ulaşmak istediği hedeflere bakarak sorumuza doğru cevabı bulabiliriz.

*Bu doğrular şunlardır; Yönettiğin ülkeyi, Türkiye’yi büyük ve lider ülke haline getirmektir. Türkiye’yi borç alan, borca esir olan, faiz yoluyla sömürülen bir ülke olmaktan kurtaracak ekonomi politikalarını oluşturmaktır. Türkiye’yi sanayide, yüksek teknolojide, tarımda, tarımsal sanayide üreten ve üreterek zenginleşen Yeniden Büyük Türkiye haline getirmektir.

*Aziz milletimizi açlığa, yokluğa, yoksulluğa çare olmayan maaşlara mahkum etmemek, hak ettiği ekonomik refah seviyesine ulaştırarak Yaşanabilir Bir Türkiye’yi oluşturmaktır. Ahlaki ve manevi değerlere sahip bir nesil yetiştirerek ülkenin geleceğini garanti altına almaktır.

*Türkiye’nin geleceğini Avrupa’da görüyoruz demek yerine, bu aziz milleti ve bu kadim devleti Avrupa Birliği kapılarında bekletmekten vazgeçmektir.”

“GERÇEKLER HAMASETLE GİZLENEMYECEK KADAR AÇIKTIR”

*Siyaset sadece hamasetten ve hayal dünyasında yaşamaktan ibaret olsaydı Sn. Ahmet Hamdi Çamlı’nın büyük bir siyasetçi olacağına şüphemiz yoktur. Ancak gerçekler hamasetle gizlenemeyecek kadar açıktır. Milli Görüş ilkelerini ve Merhum Liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın mücadele ve mücahede mirasını paylaşmamak, diğer siyasi partilerden kıskanmak gibi bir derdimiz yoktur.

*Derdimiz bu ilke, hedef ve mirasın gerçek manada yaşaması ve yaşatılmasıdır. Yukarıda ifade ettiğimiz Milli Görüş’ün hedefleri gerçekleştirildiğinde, kim gerçekleştirirse gerçekleştirsin kendilerine Milli Görüş’ün Şeref Madalyasını takmak boynumuzun borcudur. Bu Şeref Madalyası bugün Yeniden Refah Partisi’nin elindedir.

*Zira bu hedefler yıllardır ulaşılmayı beklemektedir ve bugün bu hedefleri yaşatan, bu hedeflere mutlaka ulaşacağını büyük bir inançla ifade eden, bunun için her türlü zorluğa rağmen büyük bir heyecanla çalışan Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın liderliğinde Yeniden Refah Partisi kadrolarıdır.

*Milletimizin teveccühü ile iktidara geldiğimizde, bu hedefleri tek tek gerçekleştirip Ayasofya Camii’nde Türkiye’nin öncülüğünde Yeni ve Adil Dünya’yı kuracak olan İslam Birliği'ni ilan ettiğimizde Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan bu madalyanın gerçek sahibi olacaktır.

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