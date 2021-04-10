AKP’li vekil kaza geçirdi, sosyal medyadan yardım istedi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün dün gece vefat eden annesi Saliha Gül’ün cenazesi Gaziantep’e gitmeye çalışan AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Niğde-Adana Karayoolu’nda kaza geçirdi.

Ali Şahin, trafik kazası geçirdiğini sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle duyurdu, “Niğde Adana arasında çok kötü kaza geçirdik mahsur durumdayız tipi var… Acil yardım bekliyoruz” dedi. Bir süre sonra Şahin'in paylaşımını alıntılayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Polis ekiplerimiz Ali Şahin'e ulaştı Niğde'ye intikal ediyorlar Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu ise “TBMM Meclis İdare Amirimiz, Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Ali Şahin ve ekibine geçmiş olsun diliyorum. Vekilimizin Niğde Ömer Halisdemir Hastanesinde kontrolleri yapılıyor, çok şükür genel sağlık durumu iyi. Rabbim herkesi kazalardan korusun” dedi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), dün bir uyarı yayınlayarak Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat illeri için kar yağışı uyarısında bulunmuş, kar yağışının Pazar günü saat 12.00’ye kadar etkili olacağını duyurmuştu.

“OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI”

MGM tarafından yapılan son ölçüm ve tahminlere göre paylaşılan bilgiler şöyleydi:

* İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer görülen kar yağışlarının bu akşam (Cuma) saatlerinden sonra etkisini artırması, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman yoğun (5-20 cm, yükseklerde 20-40 cm) olmak üzere hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

* Yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.