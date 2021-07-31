Haberler - Gündem

AKP’li vekil montajlı İmamoğlu fotoğrafı paylaşıp hakaret etti, hatasını anlayınca paylaşımı sildi

AKP Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun montajlı fotoğrafını paylaşarak hakaret içerikli bir paylaşımda bulundu. Aydın, tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

SOZCU.COM.TR
YAYINLANMA: GÜNCELLENME:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
AKP’li vekil montajlı İmamoğlu fotoğrafı paylaşıp hakaret etti, hatasını anlayınca paylaşımı sildi

AKP Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, İmamoğlu'nun montajlı fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımında “İstanbul'u sel götürürken tatil yapan başkanlarına laf söyleyemeyenler, can siperhane görevinin başında olan yetkililerimize istifa çağrısı yapıyor. Onlara söylenecek tek şey: Hadi oradan!” ifadelerini kullandı.

“ZİLLETİN …ÇOCUKLARI”

Aydın, aynı paylaşımda, “Zilletin oçocukları” ifadesiyle de hakaret içeren etiket kullandı. Aydın sosyal medyada gelen tepkilerin ardından yaptığı paylaşımı sildi.

İmamoğlu ilk hasadı çiftçilerle birlikte yaptı, Kanal İstanbul mesajı verdi İlginizi Çekebilir İmamoğlu ilk hasadı çiftçilerle birlikte yaptı, Kanal İstanbul mesajı verdi
AKP aydın Bursa Ekrem İmamoğlu İBB istanbul istifa Kanal İstanbul Muhammet Müfit Aydın tatil Türkiye