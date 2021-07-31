AKP’li vekil montajlı İmamoğlu fotoğrafı paylaşıp hakaret etti, hatasını anlayınca paylaşımı sildi

AKP Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun montajlı fotoğrafını paylaşarak hakaret içerikli bir paylaşımda bulundu. Aydın, tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

SOZCU.COM.TR

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AKP Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, İmamoğlu'nun montajlı fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımında “İstanbul'u sel götürürken tatil yapan başkanlarına laf söyleyemeyenler, can siperhane görevinin başında olan yetkililerimize istifa çağrısı yapıyor. Onlara söylenecek tek şey: Hadi oradan!” ifadelerini kullandı.

“ZİLLETİN …ÇOCUKLARI”

Aydın, aynı paylaşımda, “Zilletin oçocukları” ifadesiyle de hakaret içeren etiket kullandı. Aydın sosyal medyada gelen tepkilerin ardından yaptığı paylaşımı sildi.