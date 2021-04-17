AKP’li vekilden AKP’li belediyelere eleştiri: Bu bir gaflettir

Malatya'nın AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmesi' için Almanya'ya gönderdiği 45 kişiden 43'ünün geri dönmediğinin ortaya çıkması sonrasında Elazığ'da da çeşitli projeler adı altında AKP'li Arıcak, Baskil ve Akçakiraz Belediyeleri tarafından Almanya'ya gönderilen kişilerin olduğu ortaya çıkmıştı.

Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, SÖZCÜ Gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a Almanya'ya gönderdikleri 20 kişiden sadece 3'ünün geri döndüğünü söylemişti. AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Malatya'dan sonra Elazığ'da da AKP'li Belediyeler tarafından ortaya çıkan bu durumu SÖZCÜ'ye değerlendirdi.

“BU OLAYI İÇERİSİNDE KİM YA DA KİMLER VAR BUNU BİLECEK OLAN BELEDİYE BAŞKANLARIDIR”

Yaşanan olayı gaflet olarak yorumlayan Demirbağ, “Belediyeler aracılığıyla dernek üyelerine gri pasaport alınması sağlanarak yurtdışına gönderilmesi konusunda bir imkan sağlanmış ve belediyeler bir oyuna gelmişse bir gaflettir bu. Çünkü 8 buçuk yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bürokratlık yaptık. İstanbul gibi Yunanistan'dan nüfusu kadar olan bir ilde kültür gezilerimiz oldu, fuarlara katıldı ama belediye personeli ve ya kendi ilçesinden birileri proje yapar ve kendi insanları yurtdışına gider döner gelir. Ama belediyeler bu işi organize etmiş ya da oyuna getirilmişse bunu bir gaflet olarak değerlendiririm. Ama bu olayın içerisinde kim ya da kimler var, ya da bir oyuna mı gelmişler bunu bilecek olan belediye başkanlarıdır” diye konuştu.

“İÇİŞLERİ BAKANI GEREKEN ADIMI ATAR”

Belediyelerde yaşanılan bu olayın İçişleri Bakanlığı tarafından gerekli araştırılmaların yapılacağını belirten Demirbağ, “Onlar adına bunu böyle yapmışlar şunu şöyle yapmışlar dersem bu afaki bir açıklama olur ve bu arkadaşları zan altında bırakmış olurum. Eğer bu işi dışarıdan birileri organize etmişse ve belediyeler bu oyuna gelmişse az önce söylediğim gibi gaflettir bu. Bu olayda a şahsı veya b şahsı kim olursa olsun işin içerisine para, menfaat girmişse hangi kademede olursa olsun bunu organize eden belediye başkanlarını bu oyuna alet edenler mi var araştırılmalı. Neticede bu olayın içyüzünü bilen belediye başkanları. İçişleri Bakanlığı bu konuda gerekli incelemeyi de yapar gereken adımı da atar zaten” ifadelerini kullandı.

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