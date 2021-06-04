AKP’li eski vekilden ilginç savunma: Rakı sofrası kurarsan gönlünü alırsın

AKP Afyonkarahisar eski Milletvekili Halil Ürün, Afyonkarahisar’ın Güney Beldesi’nde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri öncesinde vatandaşlarla bir araya gelmiş ve partililere seçmeni ikna edebilmeleri için, “İşi olanın işini göreceğiz. Paraya ihtiyacı olan varsa para da verin. Verin kardeşim borç verin, hibe verin bir şekilde insanların gönüllerini alın” ifadelerini kullanmıştı.

Tepki çeken sözlerinin ardından Afyonkarahisar'ın yerel haber internet sitesi Afyon Postası'nda açıklamalarda bulunan Halil Ürün, kendisini savundu.

“BUNUN NERESİ AHLAKSIZLIK?”

“Bu sözün etikliğinde bir şey yok” diyen AKP'li Ürün, “Ne ihtiyacı varsa gör diyorum. Adam 80 lira elektrik faturasını ödeyemediyse bunu benim başkan adayım il başkanım değil amcasının oğlu ödeyiverse ona küçük bir destek verse sonra da seçimde şuraya oy kullanıverin dese bunun neresi ahlaksız. Ben ödedim. Milletvekili adayı olduğum dönemde, geliyor sayın vekilim elektrik faturasını ödeyemedim, elektriğim kesilecek diyor. Ne diyeceksin. Alıyorum tamam kardeşim diyorum alıyorum ödüyorum. Bana oy verip vermediğini bilmiyorum. Ben orada o kişinin gönlüne talibim. TOKİ taksitini ödeyemenler geliyor. TOKİ taksiti de ödedim. Bunun neresi ahlaksızlık. Bana oy verip vermediğini de bilmiyorum. Ama benden talepte bulunmuş” şeklinde konuştu.

“GÜZEL BİR RAKI SOFRASI KURARSAN GÖNÜL ALIRSIN”

Vatandaşın gönlünün alınmadan oyunun alınamayacağını ifade eden Halil Ürün, söyle konuştu:

* Bunları suistimal edenler var mıdır? Vardır. Mesela rakı ısmarlatırlar. Ben ısmarlamadım. Bir belediye başkanlığı seçiminde bir parti bir kamyonet dolusu rakıyı deposuna koydu, bitinceye kadar arkadaşlara ikram etti. Bunu söyleyip yeni bir tartışma yaratmayalım. Yıllar oldu. 20 sene oldu.

* Bunlar olur kardeşim. Bizim Salar'a Susuz'a gidin. Gebeceler'e gidin. Etler, yenilir içilir. Onun dışında başka şeyler de olur. Gönül alma yöntemi olarak söyledim kardeşim.

* Başından beri söylüyorum. O kadar. Gönlünü alamazsanız oyunu alamazsınız. Oy alma ayrı gönül alma ayrı. 20 liralık bir yemek parası, bir yemek ıslamak, bir çay ısmarlamak, içen arkadaşlar için iki duble rakı ısmarlamak oy için değildir.

* Alkolu seven insanlar için güzel bir rakı sofrası kurarsan gönlünü alırsın kardeşim. Ben bunu tasvip etmiyorum. Rakı olayını. Ben yaşananları söylüyorum. Siyasete tavandan bahsedenler bunu bilmiyor.

SEÇİM 6 HAZİRAN'DA

2014 yılında nüfusunun 2 binden az olması nedeniyle Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi, köy statüsüne dönüştürülmüştü.

7 yıl aradan sonra Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeniden belde statüsünü kazanan Güney beldesi belediye seçimlerine katılma hakkı kazandı. Güney beldesinde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için 6 Haziran'da ara seçim yapılacak.