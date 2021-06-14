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AKP’li vekilden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sitem!

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da sağlığın iyi yönetilmediğini belirterek, "Bunu 2 yıldan beri Sayın Bakanımıza anlatmaya çalışıyorum. Ancak başarılı olamadım" ifadelerini kullandı.

Güncellenme: 15:53, 14/06/2021
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AKP’li vekilden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sitem!

AKP’li vekil Ahmet Eşref Fakıbaba, şehrindeki sağlık sisteminin iyi yönetilmediğini belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sitem etti.

Kendisinin de eski bir başhekim ve genel cerrahi uzmanı olduğunu hatırlatan Fakıbaba, şu ifadeleri kullandı:

*Şanlıurfa’da sağlık sisteminin eski bir başhekim ve genel cerrahi uzmanı olarak Şanlıurfa’da sağlığın iyi yönetilemediğini görüyorum.

* Bunu 2 yıldan beri sayın Bakanımıza anlatmaya çalışıyorum. Ancak başarılı olamadım. Bu sefer Sayın Bakanımızın Şanlıurfa’daki sağlıkla ilgili problemleri çözeceğine inanıyorum.

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Ahmet Eşref Fakıbaba AKP Sağlık Sağlık Bakanı Şanlıurfa
Yayınlanma Tarihi:15:20,