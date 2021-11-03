AKP’li vekilin eniştesinden hakaret dolu paylaşım

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü ve AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın kardeşi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un öğretim üyesi eşi Ercan Karabulut, sosyal medya hesabından küfür ve hakaretlerde bulundu. Karabulut, daha sonra hakaret dolu paylaşımını kaldırdı.

Evren DEMİRDAŞ

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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü ve AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın kardeşi Aysun Bay Karabulut'un eşi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Ercan Karabulut'un sosyal medya hesabından paylaştığı 'küfür ve hakaret' dolu mesajı gündem konusu oldu.

“HAVLA ŞEREFSİZ KÖPEK…”

AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın eniştesi öğretim üyesi Ercan Karabulut sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;

“Havla şerefsiz köpek havla, sadece havlıyorsun. Delikanlı gibi isim de yazamıyorsun. Adi şerefsiz aç köpek, etek altına saklanan şerefsiz. Zoruna giden bir şey varsa gel konuş soytarı klavye delikanlısı. Ha bu arada bir veteriner hekim olarak köpekleri bu şerefsizle aynı kefeye koyduğum için kusura bakmayın.”